Xbox Series X : Microsoft révèle ses conditions pour utiliser des disques durs externes

Les propriétaires de Xbox Series X qui voudront utiliser des appareils de stockage externe devront se plier à quelques exigences de Microsoft. D'après le constructeur, seuls les disques durs en USB 3.0 et d'un minimum de 128 Go seront autorisés.

Plus que trois semaines à attendre avant l'arrivée des Xbox Series X et Xbox Series S le 10 novembre 2020 prochain. Comme vous le savez probablement, l'une des innovations majeures des consoles next-gen est l'intégration d'un SSD. En l'occurrence, la Xbox Series X embarquera un SSD PCie 4.0 d'une capacité de 802 Go, une fois que l'on retire l'espace alloué par le système d'exploitation.

Sur Xbox Series S, il faudra se contenter de bien peu. Limité à 512 Go, il risque de rester au grand maximum un peu plus de 300 Go aux joueurs (toujours en raison de l'espace occupé par l'OS). Et lorsque l'on sait que certains jeux AAA peuvent occuper entre 100 à 250 Go d'espace (comme un certain Call of Duty : Modern Warfare), le recours à un support de stockage externe additionnel semble inévitable.

À lire également : Xbox Series S – les jeux pèseront 30% moins que sur la Series X

Microsoft impose ses conditions concernant le stockage externe

À l'heure actuelle, les joueurs ont deux alternatives. Ils peuvent se diriger vers la solution officielle de Microsoft, un module d'extension NVMe fabriqué et distribué par Seagate et optimisé pour la Xbox Series X et Series S. Coût de l'accessoire ? 269,99€. Soit quasiment le prix d'une Xbox Series S soit dit en passant (299€).

La seconde option, bien moins cher, consiste à opter pour un appareil de stockage externe développé pour un usage gaming, à l'instar de ce que proposent déjà Seagate ou Western Digital pour la Xbox One et la PS4. Microsoft n'y voit pas d'inconvénient, à condition de respecter quelques conditions bien précises.

Selon la firme de Redmond, il faudra impérativement que votre support de stockage externe soit compatible USB 3.0 et que la capacité de stockage soit au minimum de 128 Go. Seulement, Microsoft oublie toutefois de préciser un détail capital : il faut être en possession d'un disque au format NVMe pour stocker des jeux optimisés Xbox Series X. En effet, sur un disque dur externe en USB 3.0, vous pourrez uniquement sauvegarder des jeux rétrocompatibles (Xbox One, Xbox 360, etc.). Un point essentiel à prendre compte avant d'acheter votre appareil de stockage externe pour votre Xbox Series X ou Series S.

Source : TechPowerup