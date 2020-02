Grosse promo sur la Xbox One X 1 To édition Limitée Gears 5 + 5 jeux Gears of War !

La Xbox One X vous fait de l’oeil ? Un bon plan sur le site de l’enseigne Cdiscount permet d’avoir la console de jeu Ă©dition limitĂ©e Gears 5 avec 5 jeux Gears of War Ă 274.99 €. C’est grâce Ă un code promo qu’il est possible de l’avoir Ă ce tarif très avantageux.Â

Plus que quelques heures pour profiter de ce bon plan Cdiscount qui permet d’avoir la console de jeu Microsoft Xbox One X (1 To, Édition Gears 5) + 5 jeux vidĂ©o Gears of War + 1 mois de Xbox Game Pass et Xbox Live Gold Ă 274.99 € au lieu de 299.99 €. Pour bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction de 25 euros, vous devez une fois le pack ajoutĂ© Ă votre panier et le mode de livraison sĂ©lectionnĂ©, renseigner le code promo MOINS25E.

À propos de la Xbox One X, cette dernière dispose de 40% de puissance en plus que sur toute autre console. Vous profitez d’une véritable expérience de jeu 4K immersive et continuez à jouer aux jeux que vous avez déjà . Ils s’affichent parfaitement, et s’exécutent en toute fluidité en se chargeant rapidement. Et rien de plus facile que de partager avec vos amis des sauvegardes de jeu et des réussites.

