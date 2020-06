La nouvelle Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 est enfin disponible à 299.99 € !

Elle est enfin disponible ! La nouvelle Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 sort ce vendredi 5 juin 2020. Il est possible de l’acquérir dès à présent du coté de plusieurs enseignes telles que Amazon, Fnac ou Micromania qui la propose au tarif contenu de 299.99 €.

💰Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 : où l’acheter au meilleur prix ?

Annoncée au mois d’avril par Microsoft, la très attendue console de jeu Xbox One X 1To édition limitée (45 000 exemplaires dans le monde) Cyberpunk 2077 est enfin disponible ! Micromania ainsi que la Fnac la propose au prix très attractif de 299.99 € soit 200 € de moins que son prix conseillé de 499.99 €. Amazon la propose pour l’heure à 499.99 €. Cet article sera mis à jour régulièrement lorsque d’autres offres apparaîtront.

💰Où acheter la manette Édition Limitée Cyberpunk 2077 ?

Si vous souhaitez acquérir seulement la manette édition limitée Cyberpunk 2077, sachez que cette dernière est disponible à l’achat séparément. Le design de cette dernière s’inspire du « breathtaking » Johnny Silverhand, héros principal du jeu incarné par le célèbre acteur Keanu Reeves dans le jeu : moitié naturel, moitié augmenté. Cdiscount, la Fnac et Micromania proposent la manette pour 69.99 € :

La manette est bien entendu compatible avec tous les appareils de la famille Xbox One, les PC tournant sous Windows 10, tablettes, appareils mobiles et embarque également un port jack 3,5 mm et la technologie sans fil Bluetooth.

🎮Que contient le pack Xbox One édition limitée Cyberpunk 2077 ?

Dans le bundle, les joueurs retrouvent la console Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 avec disque dur de 1 To, ainsi qu’une version téléchargeable du jeu Cyberpunk 2077, qui sera disponible seulement lors du lancement du jeu, à savoir le 17 septembre prochain. La manette Édition Limitée Cyberpunk 2077 est également inclut dans la pack.

Un mois de Xbox Game Pass Ultimate est également inclus dans le pack, de quoi profiter des nombreux avantages du service qui donne accès entre autres à :

Un Game Pass pour console: plus de 200 jeux accessibles en illimité avec de nouveaux jeux tous les mois, ainsi que des exclusivités.

Un Game Pass pour PC : plus de 100 jeux avec des nouveautés chaque mois aussi afin d’enrichir votre collection et de diversifier votre expérience.

Un Xbox Live Gold: une possibilité de jouer en ligne en multijoueur avec la communauté Xbox.

Cyberpunk 2077, qui fait partie de notre top des titres les plus attendus de l’année 2020. arrive dans un premier temps lancé sur PC, Xbox One, PS4 et le service de cloud gaming Google Stadia. Même si pour l’heure aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant une sortie sur les consoles prochaine génération PS5 et Xbox Scarlett, prévues pour la fin de l’année 2020, il est très probable que le titre voit aussi le jour sur ces machines.

