Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de janvier 2020

Xbox Games With Gold permettra à ses abonnés de jouer gratuitement à quatre excellents jeux en janvier 2020. Microsoft vient en effet de mettre en ligne la liste des titres offerts le mois prochain sur Xbox One et Xbox 360. La sélection de ce mois-ci est plutôt alléchante !

Ce 19 décembre, Microsoft a dévoilé la sélection de janvier 2020 dans le cadre de l’abonnement Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate. Pour rappel, les titres Xbox 360 sont compatibles avec Xbox One grâce à la rétrocompatibilité. Par contre, il n’est pas possible d’installer un jeu Xbox One sur la Xbox 360.

Sur Xbox One, on vous conseille d’abord de tester l’excellent « point and click » Batman : The Telltale Series. Dans ce premier opus, le chevalier noir affrontera tour à tour le Pinguin, Double-Face et se liera avec la féline Catwoman. Attention, chacune de vos actions est lourde de conséquences. Dans un second temps, on invite à jouer à Styx: Shards of Darkness, un jeu d’infiltration efficace.

Xbox One

Styx: Shards of Darkness : à télécharger du 1er au 31 janvier 2020

à télécharger du 1er au 31 janvier 2020 Batman: The Telltale Series : à télécharger du 16 janvier au 15 février 2020

Xbox 360

Tekken 6 : à télécharger du 1er au 15 janvier 2020

à télécharger du 1er au 15 janvier 2020 LEGO Star Wars II: The Original Trilogy : à télécharger du 16 au 31 janvier 2020

Sur Xbox 360, Microsoft vous invite à monter sur le ring avec le cultissime Tekken 6. Enfin, dans LEGO Star Wars II: The Original Trilogy, vous incarnerez des personnages cultes comme Luke Skywalker ou Han Solo dans le monde déjanté des Lego.

Pour rappel, certains jeux du mois dernier sont toujours accessibles. C’est notamment le cas d’Insane Robots (jusqu’au 31 décembre sur Xbox One), Jurassic World Evolution (jusqu’au 15 janvier sur Xbox One), et de Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD (jusqu’au 31 décembre sur Xbox 360).