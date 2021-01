Xbox Game Pass Ultimate : 3 mois à seulement 1€ pour le tester sur console et PC !

Envie de découvrir le catalogue Xbox Game Pass et ses plus de 100 jeux ? Voici une excellente occasion offerte par Microsoft pour tester le service. Le Game Pass Ultimate est à seulement 1 € pour 3 mois. Vous avez jusqu'à fin janvier pour profiter de ce bon plan.

Si vous êtes tenté par l'expérience Xbox Game Pass Ultimate, le moment est plus que jamais propice pour découvrir le service, ses avantages et son catalogue non négligeable. On y retrouve en effet des jeux de tous les genres : des titres indés, des jeux AAA ou encore des exclus Xbox Game Studio. Le Netflix du jeu vidéo signé Microsoft continue de grandir au fil des années.

Le service compte mine de rien une importante base d'abonnés. En effet, plus de 15 millions de personnes ont un abonnement Xbox Game Pass d'après les chiffres dévoilés en septembre dernier. Ils sont surement proches des 20 millions depuis le lancement des Xbox Series X et Series S. D'autant que Microsoft affirme que 70% de ceux qui achètent ses nouvelles consoles prennent aussi un abonnement Game Pass.

The Medium et plein d'autres jeux à seulement 1 € avec le Xbox Game Pass Ultimate

Ce bon plan tombe à merveille. The Medium et Control débarquent sur le Game Pass en ce mois de janvier. C'est le cas pour le second depuis le 3 décembre 2020 sur Xbox et xCloud. Control est désormais accessible sur PC via Xbox Game Pass depuis le 21 janvier 2021. Quant à The Medium, le thriller ambitieux sur lequel Microsoft mise énormément, il sera disponible le 28 janvier.

Sa date de sortie mondiale coïncide avec son arrivée sur le Xbox Game Pass. C'est aussi ça l'avantage du service : la possibilité d'accéder à de grosses exclusivités dès leur lancement. Et on parle aussi d'une possible fusion avec le catalogue d'Ubisoft+. Rappelons que le studio est désormais une propriété de Microsoft. Tout ça sans compter l'intégration d'EA Play dans l'abonnement Xbox Game Pass.

Le service est facturé 9,99 € par mois sur console ou sur PC. Le Game Pass Ultimate quant à lui est à 12,99 € par mois. Pour 3 € de plus que l'offre de base, vous bénéficiez également d'un abonnement Xbox Live Gold et surtout xCloud, le service de Cloud gaming de Microsoft. Cerise sur le gâteau, ce dernier est aussi accessible sur smartphone.

Tentant n'est-ce pas ? Si vous n'êtes pas encore abonné, tous ces avantages vous sont accessibles pour seulement 1 € pendant 3 mois. Autant dire que le Xbox Game Pass Ultimate est gratuit les trois prochains mois pour tous ceux qui souhaitent découvrir le service. Et ce, que vous possédiez une Xbox ou pas puisque la plateforme est aussi disponible sur PC. Faites vite, l'offre est valable jusqu'à fin janvier.