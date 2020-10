Windows 10 : Microsoft lance la mise à jour d’octobre 2020, comment la télécharger

La mise à jour Windows 10 October 2020 Update (20H2) est désormais disponible. Au rang des nouveautés, un design plus raffiné et la prise en charge native de taux de rafraîchissement plus élevés. On vous explique comment télécharger la mise à jour sur votre ordinateur.

Microsoft annonce que la mise à jour Windows 10 October Update (20H2) est disponible – et que les machines compatibles commencent à la recevoir. Il s'agit d'une mise à jour majeure, en test depuis plusieurs semaines. Microsoft en a profité pour lancer une série de nouveautés.

“Nous continuons de croire que Windows est l'endroit le plus puissant, productif et sécurisé pour que chacun de nous puisse faire de son mieux au travail, s'amuser, apprendre et se connecter. Nous sommes heureux de partager les dernières nouveautés qui font partie de la mise à jour Windows 10 October 2020 Update. Nous voulons également remercier chaleureusement notre communauté Windows Insiders qui a fourni un retour indispensable au travers du processus de développement de cette mise à jour”, explique Microsoft sur son blog.

Windows 10 October 2020 Update : les nouveautés

Au premier rang des nouveautés, il y a une nouvelle version du nouveau Microsoft Edge (Chromium). Microsoft semble au passage vraiment tenir sa promesse de délivrer de nouvelles fonctionnalités dans son navigateur “toutes les six semaines”. Il y a notamment un nouveau menu latéral baptisé Collections : il s'agit de facilement ajouter des objets, ou articles qui vous intéressent, dans une liste simplifiée pour éviter d'accumuler inutilement des onglets.

Microsoft explique que cette fonctionnalités est “parfaite pour le shopping, les recherches à l'école, et même pour planifier votre prochaine escapade camping au printemps”. Collections est synchronisé que vous utilisiez Edge sur votre PC ou sur votre mobile, ce qui permet de facilement retrouver votre liste. En plus de cela, et à cause de l'orientation shopping de la nouveauté, Microsoft y ajoute une fonctionnalité de comparaison de prix, baptisée Price Comparison.

Mais ce n'est pas tout, car Microsoft a décidé d'approfondir l'intégration du navigateur à Windows 10. Par exemple, la commande Alt + Tab qui permet de passer rapidement d'une application à l'autre, inclut désormais les onglets Edge, comme s'il s'agissait d'applications. Ce qui doit permettre de booster votre productivité.

Microsoft a également raffiné le design de Windows 10. En particulier celui des thèmes du menu Démarrer et de la barre des tâches. Désormais, les Tiles s'adaptent nettement mieux aux différentes couleurs d'accentuations que vous pouvez changer dans les Paramètres > Personnalisation > Couleur. Microsoft précise que les couleurs d'accentuation ont un effet plus visible lorsque le mode sombre est actif.

Au passage, Microsoft a également amélioré le panneau de configuration. Avec une nouveauté qui devrait beaucoup plaire aux gamers. Windows 10 prend en effet désormais en charge les taux de rafraîchissement les plus élevés. Pour choisir le taux de rafraîchissement de votre écran, rendez-vous dans les Paramètres > Système > Affichage > Option d'affichage avancées.

En outre, l'expérience utilisateur sur les PC hybrides et autres tablettes 2-en-1 s'améliore. Sur ces appareils, le mode tablette s'active sans la notification agaçante qui propose justement de passer en mode tablette lorsque le clavier est détaché. Les notifications se dotent d'un logo de l'application plus visible pour mieux voir d'un coup d’œil d'où elles viennent. Une croix permet de facilement les supprimer.

La barre des tâches a été épurée, et se dote de plus d'options de personnalisation. Microsoft précise néanmoins que pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il faut créer un nouveau compte. En outre Microsoft évoque également des fonctionnalités davantage destinées aux entreprises et au secteur de l'éducation. La gestion des parcs de machines se simplifie, par exemple. Il y a également du neuf dans la sécurité de Windows Hello avec l'arrivée de la sécurité basée sur la virtualisation qui permet de mieux protéger vos données biométriques.

Il y a également Windows Defender Application Guard (WDAG) qui protège désormais aussi Microsoft 365 et Microsoft Edge via un nouveau procédé d'isolation hardware. Les fichiers douteux sont désormais ouverts dans un conteneur virtualisé. Vous pouvez consulter la liste complète des nouveautés dans la vidéo Microsoft officielle :

Comment télécharger la mise à jour Windows 10 October 2020 Update

La mise a jour d'octobre sera disponible pour la plupart des utilisateurs Windows 10 via Windows Update. Microsoft précise avoir beaucoup appris de ses derniers déploiements – qui étaient souvent criblés de bugs. “Nous limitons la disponibilité [de la mise à jour] dans les prochaines semaine spour s'assurer d'une expérience de téléchargement fiable, la mise a jour peut donc ne pas vous être proposée de suite”, explique Microsoft.

Dans un premier temps ce sont d'ailleurs les utilisateurs “de certaines machines sous Windows 10, version 1903 ou ultérieure” qui seront prioritaires. Microsoft ajoute que ceux sous la version Mai 2020 auront une expérience de mise à jour plus rapide car la mise à jour s'installera comme une mise à jour mensuelle. Pour vérifier la disponibilité de la mise à jour, rendez-vous simplement dans Windows Update et lancez une recherche.