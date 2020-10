Willow : Disney+ prépare une suite du film des années 80, c’est officiel

Willow va être décliné en série TV ! Le personnage légendaire revenir sur nos écrans par l’intermédiaire de Disney +. On connait aujourd’hui le réalisateur qui va s’en charger, ainsi que les scénaristes et les producteurs. Le tournage devrait débuter en 2021.

Après le succès de Star Wars, George Lucas a lancé d’autres franchises dans les années 1980, comme Indiana Jones ou encore Willow. Sorti en 1988, Willow est un film d’heroic fantasy qui n’avait pas trouvé son public à l’époque, mais qui est très vite devenu culte pour nombre de fans. Plus de 30 ans après sa sortie, il va avoir le droit à une suite en série TV.

La série Willow est en rumeurs depuis de long mois maintenant et Disney a finalement officialisé la chose. Elle est entrée en production et on connaît aujourd’hui quelques détails. Elle sera bien évidemment produite pour Disney +. John M Chu, réalisateur de Crazy Rich Asians, se chargera de chapeauter le premier épisode. On sait aussi qu’il sera écrit par Jonathan Kasdan (fils de Lawrence et scénariste de Solo) et que Ron Howard (réalisateur du premier film) et Kathleen Kennedy agiront en tant que producteurs. George Lucas ne semble pas être impliqué dans le projet.

Warwick Davis reprendra son rôle

Warwick Davis, le héros du premier film, sera de retour, puisque la série se déroulera après ses aventures décrites en 1988. Son sidekick de l’époque, Val Kilmer, n’est pas mentionné dans le casting. Dans son communiqué, Disney précise que la série introduira « de nouveaux personnages incroyables » et « des surprises délicieuses » tout au long des épisodes. Le tournage débutera l’année prochaine au Pays de Galles. En prenant en compte le temps de production d’une série, on peut espérer la voir au plus tôt fin 2021, voire au début de l’année 2022. Ce sera la première production non liée à Star Wars de Lucasfilm depuis… le film Willow de 1988.

A lire aussi – The Mandalorian : Disney+ tease la saison 2 dans une nouvelle bande-annonce qui envoie du lourd

Pour rappel, Willow nous racontait le périple du Nelwyn éponyme (sorte de Hobbit), incarné par Warick Davis. Il est chargé de protéger un bébé mystérieux. Pendant son aventure, il vit tout un tas de péripéties et rencontre des personnages hauts en couleur, dont Madmartigann, joué par un Val Kilmer alors tout jeune.