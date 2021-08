“What if…?” : qu’attendre de la prochaine série d’animation Marvel sur Disney+ ?

Après WandaVision, Falcon et le Soldat de l'hiver et Loki, c'est au tour d'une série d'animation Marvel de faire son arrivée sur la plateforme Disney+ : “What if…?”. En quoi consiste la série ? Découvrez tout ce que l'on sait pour le moment sur cette nouvelle production de Kevin Feige.

Annoncée en décembre dernier, la série d'animation Marvel “What if…?” arrive sur la plateforme de streaming Disney+ le 11 août prochain. Ce sera la première série d'animation produite entièrement par Marvel, sous l'égide de Kevin Feige, au sein de la phase 4 du MCU. Elle comprendra 10 épisodes et est déjà renouvelée pour une saison 2.

“What if…?” : de quoi parle la série Marvel ?

Inspirée d'une série de comics sortie en 1977, “What if…?” (“Et si…?” en français) met en scène la plupart des personnages du MCU en imaginant ce qui aurait pu leur arriver si certains éléments majeurs du MCU s'étaient passés autrement. Plusieurs trailers sont déjà sortis depuis le mois de décembre dernier, mais il reste toujours difficile de savoir précisément les histoires racontées par la série d'animation.

On sait, d'après les dires de la productrice Victoria Alonzo, que la série sera l'occasion de se concentrer sur des personnages secondaires au sein du MCU autant que sur les personnages principaux que nous connaissons tous. Si la série suit les comics, chaque épisode racontera sa propre histoire, indépendante des autres épisodes, le tout narré par “The Watcher” (le “gardien” en français), une entité cosmique omnisciente.

On peut s'attendre pour la plupart des épisodes à voir les situations auxquelles nous sommes habitués chez Marvel s'inverser. On sait par exemple qu'un épisode nous montrera Peggy Carter profiter du sérum du Super Soldier à la place de Steve Rogers. Un autre nous montrera les aventures de Tchalla devenu Star-Lord le temps d'un épisode.

Côté casting, la série d'animation a décidé de jouer sur la continuité et nous propose les personnages joués par les mêmes acteurs que ceux que vous connaissez déjà. On pourra donc notamment profiter des voix de Chris Hemsworth (Thor), Josh Brolin (Thanos), Tom Hiddleston (Loki), Nathalie Portman (Jane Foster), Jeff Goldblum (Grandmaster), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Paul Rudd (Ant-Man), Mark Ruffalo (The Hulk), Michael B. Jordan (Killmonger), mais aussi Chadwick Boseman (Black Panther) qui a pu enregistrer plusieurs épisodes avant de nous quitter.

Finalement, une chose est à retenir avant de regarder “What if…?”. La série n'a pas d'impact sur la chronologie et les événements du MCU. Chaque épisode est uniquement le reflet d'une réalité alternative. Vous pouvez donc en profiter sans prise de tête et sans modération à partir du 11 août sur Disney+.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.