Watch Dogs Legion : Ubisoft propose un essai gratuit du 25 au 29 mars 2021

Watch Dogs Legion sera disponible gratuitement durant tout ce week-end et sur toutes les plateformes. Les joueurs souhaitant essayer le jeu pourront se promener sur la moitié de la map, commencer la campagne et s’affronter dans le mode multijoueur. Toutefois, ne s’agissant là que d’un essai, vous devrez finalement acheter la version complète si vous voulez prolonger l’expérience.

Vous avez fini toute votre ludothèque et n’avez plus rien à vous mettre sous la dent pour ce week-end ? Ubisoft vient à votre rescousse en vous offrant un essai gratuit de Watch Dogs Legion. Le dernier opus de la saga, sorti le 29 octobre et disponible au lancement des consoles next gen, sera téléchargeable sur toutes les plateformes du 25 au 29 mars. Le préchargement sera ouvert dès demain.

Il n’est pas question ici de télécharger le jeu complet gratuitement, comme cela peut être le cas pour les offres PlayStation Plus ou Xbox Game Pass. Ubisoft précise en effet que les joueurs auront seulement accès à « quatre des huit arrondissements, dont la ville de Londres et Lambeth », et que la campagne s’arrêtera à la mission « Skye Larsen ». Le mode Tactical Ops, lancé 22 mars, ne sera pas non plus de la partie.

Un week-end entier pour essayer Watch Dogs Legion

En revanche, tout le reste des activités sera disponible. Les joueurs pourront ainsi « jouer aux fléchettes dans le pub du coin, participer à des combats à mains nues » et réaliser de nombreuses autres mini-jeux dans le récent open world d’Ubisoft. De plus, cet essai gratuit est une véritable aubaine pour les joueurs sur consoles, sur lesquelles le mode multijoueur a été lancé le 9 mars dernier. Sur PC, en revanche, il faudra attendre encore un peu, puisque des bugs ont été repérés sur certaines cartes graphiques.

Dernière bonne nouvelle : les joueurs ayant testé le titre durant ce week-end auront droit à 50 % de réduction lors de leur achat. Il sera bien sûr possible de transférer les sauvegardes éventuelles d’une version à l’autre. Voici le calendrier complet des réductions sur les différentes plateformes :