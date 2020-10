Le très bon volant de course avec pédales Logitech G29 Driving Force est à moitié prix !

Voici un bon plan qui risque d'intéresser les gamers fans de jeux de pilotage ! Sur Amazon France, il est possible de se procurer le très bon volant de course avec pédales Logitech G29 Driving Force à moitié prix.

Pour occuper les joueurs durant les vacances de la Toussaint ou lors du couvre-feu, le géant Amazon propose une belle promotion sur l'achat du Logitech G29 Driving Force.

En effet, la version française du site e-commerce vend le volant de course avec pédales au prix de 199,99 euros au lieu de 399 euros ; ce qui fait une baisse de tarif de près de 200 euros. Pour rappel, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile dans le cadre d'une commande supérieure ou égale à 25 euros.

Compatible sur les consoles PlayStation (PS3 et PS4) et sur PC, le G29 Driving Force de la marque Logitech est un volant revêtu de cuir qui a été conçu pour un rendu réaliste du pilotage. Fourni avec un pédalier, le volant dispose d’un retour de force à deux moteurs et d’un système à engrenages hélicoïdaux silencieux. Ces fonctionnalités permettent aux joueurs de ressentir la conduite de manière précise. Le Logitech G29 Driving Force embarque une rotation de blocage à 900 degrés ; ce qui permet de faire tourner le volant jusqu'à deux fois et demi. Enfin, les pédales séparées intègrent la commande des gaz, des pédales d’embrayage et de freins.