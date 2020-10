Vivo arrive officiellement en France avec le X51 5G et une armada de nouveaux smartphones

Vivo l’a annoncé aujourd’hui lors d’un événement virtuel : il est temps pour la marque de poser valise sur le vieux continent en proposant des gammes de produits spécialement pensé pour ce nouveau marché. X51 5G, série Y et écouteurs sans fil, résumé des annonces du constructeur chinois.

« Notre philosophie est et sera toujours de faire les bonnes choses, et de les faire bien ». Voilà les mots de Denny Deng, Vice-Président et désormais Président Europe de Vivo, lors de l’annonce de l’entrée officielle de l’entreprise en Europe. En ligne de mire : la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, l’Espagne et le Royaume-Uni. La marque aux 370 millions d’utilisateurs dans le monde a minutieusement préparé son arrivée en consultant 9 000 consommateurs à travers le continent afin d’être certaine de proposer des produits qui intéresseront sa nouvelle cible.

Créée en 1995, Vivo s’est spécialisée dans la construction téléphones fixes et mobiles avant de lancer sa première gamme de smartphones en 2011. Le succès fut rapidement au rendez-vous puisque la firme se place désormais deuxième sur les marchés chinois et indiens et première en Indonésie. Sa position de pionnier de l’industrie, notamment en proposant le X5Max, smartphone le plus fin du monde, ou encore la Flashcharge 120W qui permet de recharger un smartphone en 15 minutes, lui a permis de s’étendre dans une trentaine de pays à travers le monde et de rafler 9% de parts de marché à l’international.

Des smartphones et accessoires pensés pour le marché européen

Vivo en a également profité pour présenter la gamme de produits qui sera proposée aux utilisateurs européens. Parmi eux, on trouve le X51 5G et sa caméra principale gimbal, porte-étendard haut de gamme de la firme. Celle-ci affirme que le smartphone « permet une capture très fluide des images et des vidéos, aussi bien en mouvement que dans des situations de faible luminosité ». Prix de la bête : 799 €.

Les produits milieu de gamme de la marque, la série Y, ont été développés d’après les habitudes d’achat des Européens, dont 62,5% achètent des à moins de 300 euros. Vivo propose ainsi le Y70, Y20s et Y11s, respectivement aux prix de 279 €, 199 € et 169 €. Tout comme leur grand frère de la série X, les téléphones sont équipés de puces Snapdragon et ont vu les performances de leur batterie boostées : une seule charge pourra tenir deux jours, affirme la marque.

Pour finir, Vivo a présenté ses écouteurs sans fil : les Wireless Sport, pensés pour les sportifs en mouvement, et les True Wireless Earphones (TWS), spécialement designés pour le X51 5G au prix de 129,99 €. Tous ces produits seront disponibles dès le 30 octobre chez la Fnac, Darty, Boulanger et bien d’autres revendeurs.

Un savoir-faire qui n’est plus à prouver

« Lorsque nous constatons les progrès réalisés jusqu'à présent, nous devons absolument souligner et reconnaître les efforts déployés par nos collègues dans nos neuf centres de recherche et de développement à travers le monde ». Denny Djeng le sait : l’innovation fait partie intégrante de la marque de fabrique de Vivo. Le Président Europe ne s’y trompe d’ailleurs pas en mentionnant peu de temps après la 5G, enjeu n°1 des constructeurs en cette fin d’année.

Pour assurer cette réussite, la société s’appuie sur la philosophie Benfen, une culture d’entreprise qui consiste à faire les bonnes choses, et à les faire bien, comme expliqué par Denny Djeng durant la conférence. Vivo l’affirme haut et fort : l’innovation ne doit pas être gratuite, mais doit au contraire servir un but. Quand Vivo innove, elle cherche à améliorer la vie quotidienne de ses utilisateurs et non à dépasser ses concurrents.

Contrôle et rigueur sont ainsi maîtres-mots au sein des quartiers de la marque. Aussi bien sur leurs chaînes de production que dans leur communication, les moindres faits et gestes est prévu et calculé à l’avance. Son association avec l’UEFA en vue de l’Euro 2020 n’est donc pas une surprise. « L'UEFA et nous-mêmes visons l'excellence, et cette envie d’offrir de nouvelles expériences uniques et fantastiques à nos fans. Cela fait également partie de notre engagement à long terme envers l'Europe. » Si le X51 a déjà fait ses preuves auprès de la rédaction, reste à savoir si le marché européen sera lui aussi séduit par ces promesses.