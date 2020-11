Le vidéoprojecteur Optoma HD27BE est à prix canon pour la Black Friday Week

Pour la Black Friday Week, Fnac Darty proposent une promotion très intéressante sur le vidéoprojecteur Optoma HD27BE. Alors qu’on le trouve généralement aux alentours des 599,99 €, il voit son prix chuter à 399,99 € soit une belle réduction de 200 €.

Profitez des bons plans de la Black Friday Week pour vous offrir le vidéoprojecteur Optoma HD27BE à prix cassé. C’est du coté des enseignes Fnac Darty qu’il est possible de l’avoir à 399,99 € au lieu de 599,99 € en moyenne. C’est donc une réduction de 33% à laquelle nous avons droit en attendant les bons plans Black Friday qui commencent le vendredi 4 décembre 2020.

Ce vidéoprojecteur est facile à installer et très lumineux (3400 ANSI Lumens). avec un taux de contraste élevé de 20 000:1. Il embarque la technologie Amazing Colour et est conforme à la norme Rec.709. Il restitue ainsi des couleurs fidèles et naturelles. Très compact et ne pesant pas plus de 3 kg, il est idéal pour les personnes souhaitant regarder le sport, les séries TV ou des films à tout moment de la journée sur grand écran. Les joueurs peuvent également y connecter leur console de jeu et en profiter un max grâce à son temps de latence réduit.

On retrouve en outre un haut-parleur intégré de 10W, ainsi que deux entrées HDMI. Vous pouvez également le connecter à votre ordinateur portable, PC, lecteur Blu-ray, lecteur multimédia mais aussi à un dongle HDMI comme le Chromecast de Google, l’Amazon Fire TV ou l’Apple TV.

Sa résolution 1080p offre des images précises et détaillées depuis un contenu HD sans réduction d’échelle ou compression, parfait pour regarder des Blu-ray, la diffusion de vidéos HD et jouer aux jeux vidéos. Enfin, la durée de vie standard de la lampe du projecteur est de 10 000 heures en mode Eco.