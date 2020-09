Vente flash : Windows 10 à seulement 7,40€ durant les soldes d’automne de GoDeal24.com !

Difficile de trouver des promotions aussi intéressantes que celles-ci : les célèbres ventes flash de GoDeal24.com sont de retour cet automne et peuvent vous faire économiser au moins 62% sur tous les logiciels Microsoft en vente. Alors qu’attendez-vous ? Passez à la dernière version de Windows ou achetez n’importe quel produit Microsoft dès aujourd’hui et économisez un maximum sur les clés d’activation Microsoft de GoDeal24.com.

50 % de réduction sur tous les produits Windows 10

Vous utilisez une version de Windows qui ne vous aide pas à tirer le meilleur parti de votre PC et vous ne passez pas à la dernière version de Windows 10 par peur du prix de cette dernière ? Grâce à GoDeal24.com, vos inquiétudes n’ont plus lieu d’être. Le site vous offre en effet une réduction massive de 50% sur tous les produits Windows 10 en vente. Vous pouvez ainsi remettre à niveau votre ordinateur aujourd’hui sans vous soucier du prix élevé des clés de licence.

Pour profiter de cette offre, rien de plus simple : utilisez le code de réduction “b>SGO50” au moment de votre paiement afin de générer votre réduction. Vous économisez alors un prix considérable sur votre nouvelle clé de licence Windows 10. En vous décidant aujourd’hui, vous pouvez améliorer votre ordinateur à moindre frais dès maintenant avec les offres suivantes :

66% de réduction sur Microsoft Office 2016 et 62% de réduction sur Microsoft Office 2019

Parce que vous méritez ce qu’il y a de mieux, passez à une meilleure gestion de vos données grâce à la suite Office de Microsoft à prix cassés. Vous avez le choix entre deux énormes réductions : 66% de réduction sur Microsoft Office 2016 ou 60% de réduction sur Microsoft Office 2019.

1 – 66% de réduction supplémentaire sur la série Office 2016 avec le code Promo : SGO66

2 – 62% de réduction supplémentaire sur la série Office 2019 avec le code Promo : SGO62

Besoin d’autre chose ? Nous avons tout ce qu’il vous faut !

Outre les licences Windows 10 ou Microsoft Office 2016 et 2019, si vous avez besoin d’autre chose, la vente flash GoDeal24.com peut également répondre à vos besoins. Vous pouvez en effet profiter de 55% de réduction sur tous les autres produits Microsoft en vente sur le site. Vous avez bien lu : la vente flash d’automne de GoDeal24.com vous offre 55% de réduction sur tous les produits Microsoft de votre choix (hors produits cités ci-dessus). Pour profiter de cette offre exceptionnelle, il vous suffit d’inscrire le code Promo “SGO55” au moment de votre commande.

Attention, les offres ci-dessus ne sont valables que durant la vente flash de cet automne, alors ne perdez pas de temps et économisez un maximum d’argent sur toutes les clés de licence du site en commandant le produit de votre choix dès maintenant. Compte tenu de la forte demande sur ce type d’offres, la rupture de stock devrait arriver rapidement, donc si un produit vous intéresse, c’est le moment ou jamais d’en profiter. N’hésitez plus et profitez de ces réductions massives aujourd’hui grâce à la vente flash d’automne de GoDeal24.com.

À propos de GoDeal24.com

GoDeal24.com est un leader mondial de la vente d’authentiques clés de logiciels et de jeux en ligne. Nous avons des clients aux 4 coins du monde. Nous fournissons une assistance 24h/24 et 7j/7 ainsi que des offres exceptionnelles sur toute une gamme de clés logiciels. En faisant vos achats sur GoDeal24.com, vous vous assurez de faire affaire avec une marque de confiance qui ne vend que d’authentiques clés de logiciels et de jeux en ligne. Vous bénéficiez également d’un large éventail d’options de paiement en ligne sécurisées et vous recevez en toute sécurité vos clés de licence dans votre boîte mail dans les 24 heures. Pour toute autre question, notre équipe d’assistance est toujours là pour répondre à vos besoins.

Vous avez des questions ? Besoin d’aide ?

Vous pouvez nous contacter à tout moment, avant ou après votre commande. Pour ce faire, envoyez simplement un mail à l’adresse “[email protected]”. Notre service clientèle prendra en charge votre demande dans les plus brefs délais.

N’attendez-plus ! Profitez dès maintenant de la vente flash d’automne GoDeal24.com et économisez un maximum sur tous les produits Microsoft en vente sur le site.

Cet article est sponsorisé par GoDeal24.com.