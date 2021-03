Vente flash Fnac : jusqu’à 300€ de réduction sur une sélection de MacBook Pro

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter de remises allant jusqu'à -300€ sur une large sélection de MacBook Pro. Le MacBook Pro 13 pouces Touch Bar Intel Core i5 avec 512Go de stockage SSD et 8Go de RAM se retrouve ainsi sous la barre des 1500€ !

Découvrir le MacBook Pro 13” Touch Bar à 1499,99€ chez la Fnac

Pendant quelques jours seulement, vous pouvez profiter du MacBook Pro 13” Touch Bar 512 Go SSD 8 Go RAM Intel Core i5 quadricœur à 1.4 GHz Gris sidéral avec 14% de réduction. Il se retrouve à 1499,99€ au lieu de 1749,99€.

Doté d'un écran Retina 13 pouces, il est équipé d'un processeur Intel Core i5 Quadricoeur de 8ème génération avec une fréquence de 1,4 GHz et de 8Go de RAM installée (mémoire maximale de 16Go). Il possède une carte graphique Intel Iris Plus Graphics 645 et une carte son Dolby Atmos.

Des réductions sur une large sélection de MacBook Pro

Pour cette vente flash, la Fnac vous propose des réductions sur de nombreux MacBook Pro. Le but est de permettre à tout un chacun de trouver le MacBook qui répondra à ses besoins.

Ainsi, vous pouvez par exemple profiter de :

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.