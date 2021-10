Vente flash Darty : une multitude de bracelets connectés à prix cassé !

Darty vous propose de nombreux modèles de bracelets connectés avec des réductions exceptionnelles allant jusqu'à -30%. Retrouvez dans cet article notre sélection des meilleures offres du moment.

Découvrir le Xiaomi MiBand5 N chez Darty

En ce moment n°1 des ventes chez Darty, le bracelet connecté Xiaomi MiBand5 N est à prix cassé ! L'enseigne vous le propose en effet avec une réduction incroyable de -30%. Il se retrouve ainsi à seulement 34,99€ au lieu de 49,99€. Une réduction de 15€ alléchante vu le petit prix du bracelet.

Avec le Xiaomi MiBand5, vous pouvez surveiller votre fréquence cardiaque, votre forme physique et votre sommeil. La surveillance de l'exercice physique a été améliorée pour 50% de précision supplémentaire. Aussi, Xiaomi a mis à jour la technologie d'analyse du sommeil et propose désormais un suivi 40% plus précis.

En prime, si vous achetez le bracelet connecté dès maintenant chez Darty, vous profitez également des frais de livraison offerts et de 4 mois d'abonnement gratuits pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium (à 9,99€/mois après les 4 mois, sans engagement).

Le Huawei Band 6 et le Withings Steel HR à prix mini

Parmi toutes les offres proposées par Darty, on trouve dans un budget similaire le Huawei Band6. Il est disponible en noir, rose et vert et bénéficie d'une réduction de -16%. Le bracelet connecté se retrouve ainsi à seulement 49,99€ au lieu de 59,99€.

Découvrir le Huawei Band6 N chez Darty

Si vous avez un budget plus important, vous pouvez peut-être vous tourner vers un bracelet plus haut de gamme comme le Withings Steel HR. Darty vous propose un modèle d'occasion avec -29% de réduction. Vous pouvez ainsi vous le procurer pour seulement 101,90€ au lieu de 143,99€. Une aubaine pour ce bracelet qui propose la fréquence cardiaque en continu, le suivi d'activité quotidien, le suivi automatique du sommeil et le suivi multisport avec plus de 30 sports pré-intégrés.

Découvrir le Withings Steel HR chez Darty

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.