Vent de folie chez la Fnac : le pack Xbox One S All Digital 1 To + 3 jeux est à 99.99 € !

La Fnac propose en exclusivitĂ© la console Xbox One S All Digital 1 To + 3 jeux Ă 99.99 € seulement ! Les jeux inclus sont : Minecraft, Sea of Thieves et Fortnite. Un excellent cadeau Ă mettre sous la sapin, Ă quelques jours de NoĂ«l !Â

En panne d’idĂ©e pour vos cadeaux de NoĂ«l ? Offrez une Xbox One S All Digital ! Pour moins de 100 euros, la Fnac propose la console avec 3 jeux inclus. Ce pack comprend une console One S All Digital 1 To (4K Ultra HD, streaming en 4K et technologie High Dynamic Range), une manette sans fil Xbox, 1 mois d’abonnement au Xbox Live Gold et 3 jeux en tĂ©lĂ©chargement : Minecraft, Sea of Thieves et du contenu pour « Fortnite » (skins & monnaie virtuelle utilisable dans le jeu).

Pour rappel ou Ă titre d’information, la Xbox One S All Digital comme son nom l’indique est une version totalement dĂ©matĂ©rialisĂ©e de la Xbox One S classique. Elle est dĂ©pourvue du lecteur Blu-Ray 4K et les jeux sont disponibles uniquement en tĂ©lĂ©chargement. Pour le reste, les caractĂ©ristiques restent similaires.

Enfin, pour l’achat de ce pack, la Fnac vous offre une chaussette de NoĂ«l, un Pull de NoĂ«l et les boules de NoĂ«l. Pour en profiter, il suffit de les ajouter Ă votre panier avec la console.

