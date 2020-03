Fnac Darty : les cartes cadeaux moins chères pour faire de bonnes affaires sont de retour, vite !

En ce vendredi 13 mars 2020, les cartes cadeaux Fnac/Darty font leur retour pour faire de bonnes affaires. Pendant toute cette journée, les clients des deux enseignes peuvent se procurer 4 cartes (maximum) à prix réduit : 2 chacune d’une valeur de 60 euros à 50 euros et/ou 2 chacune d’une valeur de 150 euros à 130 euros.

En ce jour consacré aux superstitieux et aux superstitieuses, la Fnac propose des cartes cadeaux de 60 euros à 50 euros et 150 euros à 130 euros. Une fois la commande validée, vous avez jusqu’au 31 mars 2020 pour utiliser la ou les cartes choisie(s). Ainsi, vous avez par exemple la possibilité de vous procurer :

Huawei Nova 5T (128 Go) avec une enceinte stéréo à 349€ (cout réel de 309 € si vous utilisez 2 cartes cadeaux de 150 € payées 130 € chacune)

Pack connecté Philips Hue avec un pont de connexion Bridge à 179,99€ (cout réel de 159,99 € si vous utilisez 1 carte cadeau de 150 € payée 130 €)

Ces cartes cadeaux sont valables sur vos prochains achats en une ou plusieurs fois dans les magasins Fnac, Darty, les agences Fnac Voyages, sur fnac.com (hors voyages, abonnements presse, tirages photo et Marketplace) en France mĂ©tropolitaine. L’offre promotionnelle est limitĂ©e Ă 2 cartes de chaque montant au panier par compte client et par adresse IP. Il s’agit d’une offre exclusive Internet qui est non cumulable avec toute autre remise ou promotion rĂ©servĂ©e ou non aux adhĂ©rents.