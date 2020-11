En cette mi-novembre, Free propose une nouvelle vente privée depuis le site Veepee.fr. Si jusqu'à présent, on avait droit à un smartphone Android avec le forfait 100 Go à 19,99 €, c'est cette fois-ci, et pour la première fois un iPhone 7 reconditionnée grade A qui est offert.

C'est reparti pour une vente privée Free sur le site de Veepee.fr. C'est toujours le forfait 100 Go à 19,99 € qui est proposé, avec pour la première fois un smartphone Apple offert, un iPhone 7 32 Go, reconditionné grade A. Cette nouvelle offre est valable jusqu'au L'offre court jusqu'au lundi 23 novembre 2020 depuis le site Veepee.fr.

Comme les autres offres que l'on a déjà pu voir, cette dernière est soumise à un engagement de 24 mois. Voici les conditions de souscription : ne pas déjà avoir souscris à une offre promotionnelle mobile Free sur Veepee au cours des 13 derniers mois et ayant résilié leur ligne mobile Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription, limitée à deux offres par foyer (même nom, même adresse).

Si vous déjà un forfait Freebox, vous bénéficierez également d’une remise de 4 € sur le forfait, le faisant ainsi passer à 15.99 € par mois. La carte SIM est facturée 10 €, lors de la commande. Concernant les services inclus dans le forfait, on retrouve :

En France métropolitaine :

100 Go d’internet en 4G/4G+ et 3G, avec mobile 4G/4G+ (débit réduit au-delà)

Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) et DOM et vers les fixes de 100 destinations

et vers les fixes de 100 destinations SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM

MMS illimités vers la France métropolitaine

Free WiFi illimité

Depuis l’étranger et DOM :

Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine.

et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine. Internet 25 Go/mois depuis Europe , DOM , Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Russie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan et Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao)

