Free lance une énième vente privée ce soir à 19 heures

Free va lancer une nouvelle vente privĂ©e dès ce soir Ă parti de 19 heures sur le site Veepee.fr. Comme nous le suggère l’illustration sur le site, il s’agira d’un forfait mobile avec une surprise, très certainement un smartphone. Une offre que l’opĂ©rateur Ă dĂ©jĂ proposĂ© Ă mainte reprise par le passĂ©.

Free nous donne rendez-vous ce soir, jeudi 5 mars 2020 sur le site de vente privĂ©e Veepee.fr pour une nouvelle offre portant sur un forfait mobile, très certainement celui de 100 Go avec en prime, un smartphone offert. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Free n’a pas attendu bien longtemps pour lancer une nouvelle vente privĂ©e, puisque la dernière de ce genre s’est terminĂ©e il y a deux jours seulement et permettait de souscrire au forfait Free Mobile 100 Go en vente privĂ©e Ă 19,99 € par mois + Xiaomi Redmi Note 8T offert.

Le principal inconvĂ©nient de cette offre, c’est que vous ĂŞtes soumis Ă un engagement de 24 mois et que le prix du forfait reste similaire Ă celui que l’on peut trouver sur le site de l’opĂ©rateur. En attendant d’en savoir plus, on vous propose de patienter jusqu’Ă ce soir 19 heures pour dĂ©couvrir les conditions requises et les dĂ©tails sur cette nouvelle vente privĂ©e sur le site de Veepee.fr