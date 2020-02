Veepee : Canal+ à 9.90 € par mois sans engagement pendant 24 mois

Vous souhaitez vous abonner Ă Canal+ sans payer le prix fort ? Jusqu’au 6 mars 2020 Ă 6 heures, une vente privĂ©e sur le site Veepee.fr permet de souscrire Ă l’abonnement Canal+ pour 9.90 € par mois au lieu de 19.90 € pendant 24 mois. Une offre sans engagement, valable pour toute nouvelle souscription.

Vous avez jusqu’au 6 mars 2020 Ă 6 heures pour profiter de ce bon plan qui permet de souscrire Ă l’abonnement Canal+ Ă 9,90 €/mois pendant 24 mois au lieu de 19,90€ / mois tarif habituel. Sans engagement, vous pouvez rĂ©silier quand bon vous semble sans frais supplĂ©mentaire.

A défaut de résiliation avant la date anniversaire, l’abonnement est reconduit mensuellement au tarif de 19,90 €. Seules les personnes non abonnées aux offres CANAL+ avec ou sans engagement peuvent bénéficier de cette promotion. En outre, vous devez être membre du site Veepee.fr pour y avoir accès.

Pour moins de 10 euros par mois, vous avez accès Ă Canal+ directement depuis votre PC/MAC, Ă©crans mobiles : tablette/smartphone et sur TV uniquement via Airplay et Chromecast (limitĂ©e Ă une seule connexion Ă la fois). Le bouquet de chaĂ®nes inclus : CANAL+, CANAL+ DĂ©calĂ© ainsi qu’un catalogue de programmes en replay avec myCANAL.

Les amateurs de sports ont accès à de grands événements sportifs en direct tels que les 2 meilleurs matchs de Ligue 1 Conforama (jusqu’à la fin de la saison 2019/2020) et du TOP 14 à chaque journée ou bien encore au moins un match de Premier League par journée. Ceux de cinéma ont à disposition un catalogue de plus de 300 films inédits par an.

