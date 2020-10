Une Smart TV Android TCL à moins de 350€ chez Electro Dépôt !

Nouvel arrivage chez Electro Dépôt : vous pouvez vous procurer une TV Android TCL 43EP660 Smart WiFi pour seulement 348,87€, soit environ 100€ moins cher que dans la plupart des autres enseignes.

En ce moment chez Electro Dépôt, vous pouvez profiter de la Smart TV Android TCL 43EP660 Smart WiFi à seulement 348,87€ ! Une occasion en or de profiter de tous les avantages d’une TV intelligente pour moins de 350€.

Dotée d’un écran 43 pouces (109 cm) LED UHD 4K Android, la TV Android TCL 43EP660 possède une dalle LCD 10 bits 50Hz native, ainsi qu’un traitement vidéo IPQ Engine couplé à un indice Picture Performance Index 1200Hz. En d’autres termes, elle vous offre une image fluide et immersive digne d’une TV haut de gamme. Compatible avec le WiFi, vous pouvez la commander à distance avec Google Assistant ou Alexa. Enfin, elle est équipée de deux hauts-parleurs et peut vous fournir un son performant grâce à sa puissance acoustique de 8W.

La Smart TV 4K Thomson 55UD6676 incurvée à moins de 500€

Autre arrivage récent chez Electro Dépôt : la Smart TV 4K Thomson incurvée à seulement 495,99€, contre environ 580€ en général chez la concurrence.

Sortie en 2018, la Smart TV 4K Thomson 55DU6676 incurvée est dotée d’un écran de 55 pouces (140 cm) LED Curved UHD 4K WiFi. Sa résolution 3840 x 2160 UHD avec une fréquence de balayage de 50Hz permet une image d’une qualité exceptionnelle, fluide et nette, avec une luminosité éclatante et des couleurs très précises. Côté Audio, le Dolby Audio offre un son puissant et riche. Enfin, sa compatibilité avec le WiFi vous permet de l’utiliser via les Assistants Google et Alexa et de télécharger toutes vos applications de streaming préférées sur votre TV, et ce, qu’importe votre Fournisseur d’Accès à Internet.

Alors qu’il est de plus en plus difficile de trouver une TV satisfaisante à moins de 1000€, ces deux annonces sont plus qu’intéressantes et devraient rapidement séduire un grand nombre de consommateurs. Si vous êtes à la recherche d’une Smart TV à un prix abordable, c’est peut-être le moment de vous lancer.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Electro Dépôt.