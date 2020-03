Une attestation de déplacement à imprimer ? Profitez de ces imprimantes pas chères !

Alors que la France fait face Ă une Ă©pidĂ©mie de coronavirus marquĂ©e par une pĂ©riode de confinement, il est dĂ©sormais obligatoire d’ĂŞtre muni d’une attestation de dĂ©placement pour pouvoir sortir un minimum de chez soi. PossĂ©der une imprimante Ă la maison devient alors très utile en cette pĂ©riode. Aussi, pour les personnes voulant s’Ă©quiper, nous avons sĂ©lectionnĂ© quelques modèles livrables rapidement et peu coĂ»teux.Â

Depuis le 17 mars 2020, il est devenu obligatoire de prĂ©senter une attestation de sortie imprimĂ©e ou recopiĂ©e suite au confinement des français durant l’Ă©pidĂ©mie de coronavirus sur le territoire. Pour rappel, tout contrevenant risque 135 euros d’amende et les dĂ©placements sont extrĂŞmement limitĂ©es et encadrĂ©es et il est parfois impossible ou difficile de se rendre dans un commerce dotĂ© d’une imprimante.

Reste l’ultime solution consistant Ă imprimer le prĂ©cieux laisser-passer depuis chez soi. Pour les personnes Ă©quipĂ©es d’une imprimante, pas de problèmes, pour les autres, son acquisition se rĂ©vèle ĂŞtre indispensable. Nous vous avons prĂ©parĂ© un petit listing des imprimantes pas chères disponibles de suite et livrables rapidement pour vous faciliter la tâche. Vous pouvez une fois Ă©quipĂ©, vous rendre sur notre article expliquant comment tĂ©lĂ©charger et imprimer votre justificatif de dĂ©placement.

HP Laser 107a : 19.99 €

La plus simple et accessible des imprimantes de notre sĂ©lection, la HP Envy Laser 107a permet l’impression en noir uniquement est proposĂ© Ă 59.99 € sur Cdiscount avec une offre de remboursement diffĂ©rĂ© de 40 € faisant chuter son prix Ă seulement 19.99 €. Pour en bĂ©nĂ©ficier, vous devez suivre les instructions prĂ©sentes dans les conditions gĂ©nĂ©rales.

En outre, cette imprimante vous donne la possibilitĂ© d’imprimer jusqu’Ă 20 pages par minutes au format A4 et est Ă©galement Ă©quipĂ©e d’une connectivitĂ© USB 2.0 pour un accès simplifiĂ© Ă tous vos document. Petite et compacte, elle n’est pas encombrante et peut-ĂŞtre facilement ĂŞtre utilisĂ©e quasiment partout.

HP Envy Photo 5050 : 54.99 €

Plus haut de gamme, l’imprimante HP Envy Photo 5050 est affichĂ©e Ă 84.99 € sur Cdiscount. Tout comme le modèle prĂ©sentĂ© prĂ©cĂ©demment, elle est Ă©galement Ă©ligible Ă une offre de remboursement, cette fois-ci de 30 €. Encore une fois, pour en profiter, et recevoir votre remboursement par virement bancaire sous 6 Ă 8 semaines Ă rĂ©ception de votre dossier conforme, vous devez suivre les instructions prĂ©sentes dans les conditions gĂ©nĂ©rales de l’offre.

Multifonctions, elle vous permet en plus d’imprimer, de copier, numĂ©riser tous vos documents. Elle prend en charge les supports d’impression suivants : enveloppes, papier uni, papier recyclĂ©, papier photo, papier Ă faible grammage, papier brillant, papier mat.

HP Envy Photo 6220 : 29.99 €

On termine notre sĂ©lections d’imprimantes pas chères avec ce modèle HP Envy Photo 6220, toujours sur Cdiscount qui la propose en promo Ă 69.99 € avec une ODR 40 € valalble jusqu’au 6 avril 2020 faisant passer son prix après remboursement Ă 29.99 €. Les conditions gĂ©nĂ©rales de l’offre sont Ă retrouver ici.

Cette imprimante offre une connectivitĂ© sans fil fiable et une configuration Ă©clair avec notamment le Wi-Fi bi-bande et le Bluetooth Smart en plus d’un port USB 2.0. Elle assure des vitesses d’impression maximale pouvant atteindre en mono jusqu’Ă 22 pages par minute et jusqu’Ă 21 pages par minute en couleur.

Multifonctions, elle fait également office de photocopieur et permet aussi de numériser tous type de documents. Il faut généralement compter 2 jours ouvrés pour se la faire livrer à domicile ou en point retrait.