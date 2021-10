Un casque Bose offert pour tout achat du Google Pixel 6 5G chez Darty

Pour célébrer la sortie du Google Pixel 6 5G, l'enseigne vous propose une offre exceptionnelle : un casque Bose d'une valeur de 300€ offert pour tout achat du smartphone chez Darty.

Plus que 4 jours avant la sortie officielle du Google Pixel 6 5G ! Le smartphone est cependant déjà disponible à partir de 649€ en précommande sur le site de Darty. Et bonne nouvelle : pour toute précommande du smartphone, Google vous offre un casque Bose 700.

D'une valeur de presque 300€, le casque Bose 700 offre une restitution sonore claire et définie avec une réduction de bruit active très performante. Il propose également des commandes complètes avec des contrôles tactiles intuitifs et une ergonomie Bluetooth très appréciable. Enfin, avec plus de 20 heures d'autonomie, il peut vous accompagner toute une journée sans problème. C'est un vrai casque haut de gamme dont il est rare de pouvoir profiter gratuitement !

Google Pixel 6 : un smartphone haut de gamme sans compromis

Disponible à partir de 649€, le Google Pixel 6 se place officiellement dans le milieu de gamme. Ses prestations se rapprochent cependant plus de celles d'un smartphone haut de gamme. Equipé du premier processeur entièrement conçu par Google, le Google Tensor, il est rapide et unique. Sa nouvelle puce permet des jeux enrichis et une protection maximale de vos informations personnelles.

Doté d'un capteur arrière de 50Mpx et d'un capteur frontal de 8Mpx, le Google Pixel 6 5G propose de plus des clichés impressionnants avec une belle lumière et des détails impressionnants. A chaque prise, il vous propose de supprimer les éléments indésirables et peut rendre les visages plus nets. Enfin, il est doté d'une batterie performante et peut tenir jusqu'à 48 heures.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.