L’ultrabook Acer Swift 3 en promo à seulement 639,99 €

Avec son écran Full HD de 14 pouces, le PC portable Acer Swift 3 (le modèle SF314-42-R5S9) ne pèse que 1,2 Kg ! Dotée de composants performants, la machine est proposée par la Fnac avec une remise de 25%, ce qui fait passer son prix de 849,99 € à seulement 639,99 €.

L’Acer Swift 3 est un ultra portable particulièrement lĂ©ger. En effet, malgrĂ© son Ă©cran de 14 pouces, la configuration ne pèse que 1,2 Kg. Cela permet de l'emporter avec soi sans se fatiguer outre mesure. La dalle LCD est mate (pas de reflets brillants dĂ©sagrĂ©ables) et procure des images prĂ©cises puisqu’elle supporte une dĂ©finition Full HD (soit 1 920 x 1 080 pixels).

Les composants de ce modèle sont rĂ©cents et performants, Ă l’image de son processeur AMD Ryzen 5 5400U, qui intègre six cĹ“urs cadencĂ©s Ă 2,3/4,0 GHz. Ce dernier est assistĂ© par 8 Go de mĂ©moire. Et la rĂ©activitĂ© de Windows 10 et des applications est assurĂ©e par la prĂ©sence d’un SSD de 512 Go. L’affichage est gĂ©rĂ© par une puce graphique AMD Radeon Vega 6. L’ensemble permet sans problème de regarder des photos ou des vidĂ©os en streaming et d’utiliser toutes les applications bureautiques/multimĂ©dia dans de bonnes conditions.

Le reste de l’Ă©quipement est composĂ© d’une Webcam HD 720p (1280 x 720 pixels), d’une sortie vidĂ©o HDMI et de trois ports USB (dont un de type C et un USB 2.0). Bon point, un lecteur d'empreintes digitales est prĂ©sent afin de sĂ©curiser l’accès Ă la machine. De plus, outre le Bluetooth 5.0, la dernière norme Wi-Fi en date est supportĂ©e (Wi-Fi6 ou ax). Enfin, le clavier est dotĂ© d’un système de rĂ©tro Ă©clairage, toujours pratique pour travailler dans la pĂ©nombre.

