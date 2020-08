L’ultra portable Asus Zenbook UX534FT-A8194T (15,6 pouces, Core i7, GeForce GTX 1650) à seulement 1320 €

L’Asus Zenbook est un superbe ultrabook qui est actuellement proposé, dans sa version haut de gamme, avec une remise de 27%. Cette vente flash de Darty fait passer le prix de 1829,99 € à seulement 1319,99 €. Ce n’est pas cher pour un modèle doté d’un écran de 15,6 pouces et d’une puce graphique polyvalente.

Depuis plusieurs années, Asus fait évoluer sa gamme Zenbook, qui regroupe des configurations élégantes (avec un châssis réalisé en aluminium), performantes et légères. Le modèle UX534FT-A8194T ne déroge pas à la règle. Ainsi, malgré son écran de 15,6 pouces, le PC portable ne pèse que 1,67 kg et mesure 1,8 cm d’épaisseur seulement. L’affichage s’effectue en Full HD (1920 x 1080 pixels).

Ce Zenbook est un modèle haut de gamme, qui intègre des composants performants. A commencer par son processeur Intel Core i7 de dixième génération (modèle Core i7-10510U). Il s’agit d’une puce à quatre coeurs physiques, cadencés à 1,8/4,9 GHz. Il est complété par 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go. Autant dire que la configuration offre suffisamment de ressources pour faire fonctionner plusieurs applications simultanément.

Et ces dernières peuvent comprendre des jeux, puisque la puce graphique intégrée à ce Zenbook n’est autre que la GeForce GTX 1650 de Nvidia, en version Max-Q, afin de réduite sa consommation électrique et ainsi d’optimiser l’autonomie de la batterie.

Le reste de l’équipement est également satisfaisant, avec en particulier un clavier rétro éclairé et un pavé tactile doté de la fonction ScreenPad. Celle-ci permet de le transformer en écran couleur tactile afin, entre autre, de servir de pavé numérique. Une Webcam HP est également présente. La connectique de l’ordinateur portable est composée de 3 ports USB (dont un de type C), d’une sortie vidéo HDMI et d’un lecteur de cartes mémoire SD.

Cet article vous est proposé par Darty.