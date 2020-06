La TV 55 pouces Samsung QE55Q77T en promo à 999 €, avec une carte cadeau Darty de 60 €

Jusque lundi 29 juin 2020 à 13h, Darty offre une carte cadeau de 60 € pour l’achat de ce téléviseur Samsung de la gamme 2020. Le QE55Q77T est un modèle 4K complet, compatible avec les technologies HDR10+ et Freesync. Il est proposé à 999 € au lieu de 1 199 € en temps normal.

La télévision Samsung QE55Q77T est disponible depuis quelques semaines seulement. Il s’agit d’un modèle sophistiqué qui exploite la technologie Dual LED du constructeur, qui vise à offrir une qualité d’image optimale, grâce à une double rangée de LED. La dalle LCD de 55 pouces de diagonale de l’écran supporte une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et fonctionne à une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz. Celle-ci permet d’obtenir un affichage d’une grande fluidité et dénué d’effets visuels indésirables avec une console de jeu ou un ordinateur, grâce à la technologie Freesync Premium. Cette dernière permet de synchroniser la fréquence de l’écran avec le nombre d’images par seconde que peut envoyer la console et le PC.

La QE55Q77T arbore un design très séduisant, avec des bords très fins et un pied central métallique. La technologie HDR10+ permet, quant à elle, d’assurer une image de la meilleure qualité possible, en rendant visible les détails dans les zones très sombres ou au contraire très lumineuses de chaque image affichée. Le son est diffusé par deux haut-parleurs d’une puissance de 10 watt chacun. La technologie Active Voice Amplifier de Samsung permet de mieux entendre les dialogues dans les films et les séries.

Grâce à la présence de deux tuners numériques, il est possible d’enregistrer un programme pendant qu’on en regarde un autre. L’enregistrement s’effectue sur un support USB (disque dur ou clé de stockage). Deux ports USB sont d’ailleurs présents (aux côtés de 4 connecteurs HDMI 2.1, dont un compatible eARC). La fonction de mise en pause du direct (Timeshift) est supportée.

Une interface rapide et intuitive, grâce au système d’exploitation Tizen 5.5, procure un accès direct à de nombreuses applications connectées : Youtube, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc. D’autre part, un micro placé sur la télécommande permet de piloter certaines fonctions ou de poser des questions aux assistants intelligents de Google ou d’Amazon (Alexa).

