TV Samsung Neo QLED, pourquoi c’est la meilleure TV pour suivre l’Euro de foot

Avec sa gamme Neo QLED, Samsung déploie une armada de nouveautés et de technologies destinées à offrir au téléspectateur une expérience télévisuelle inédite, alliée à une incroyable qualité d’image et de son. Le nec plus ultra pour ne rien manquer du Championnat d’Europe de football.

À l’approche de l’Euro qui débutera dès le 11 juin prochain, nombreux sont ceux qui envisagent d’investir dans un nouveau téléviseur pour partager l’événement, en famille ou entre amis. La récente gamme Neo QLED de Samsung, des TV au design raffiné qui profitent des dernières innovations du constructeur, est toute désignée pour répondre aux attentes des téléspectateurs les plus exigeants.

Pour leurs écrans géants qui vous plongent au cœur de l’action

Composée de téléviseurs de dernière génération 4K et 8K, la gamme Neo QLED se décline en plusieurs tailles d’écran, le plus souvent généreuses, qui atteignent même le format géant de 85 pouces (soit une diagonale de 2m15). De quoi faire rêver toute la famille.

Au-delà des diagonales qui s’envolent, les écrans des Neo QLED immergent littéralement le téléspectateur dans son programme, en premier lieu grâce à un design d’exception. Ces nouveaux écrans bénéficient pour cela de bordures ultrafines et discrètes, qui font la part belle à l’image. Les modèles les plus haut de gamme, équipés d’un écran dit « infinity », revendiquent pour leur part l’appellation sans bord, avec une image qui occupe 99 % de la surface totale du téléviseur.

Grâce aux nouvelles technologies embarquées, même l’épaisseur de ces Neo QLED fond littéralement. Les cadres des premiers modèles n’excèdent pas les 25 mm d’épaisseur tandis que les stars de la gamme arborent une insolente finesse de 15 mm.

Les Neo QLED, même parmi les plus grands modèles, s’intègrent ainsi parfaitement à tous les intérieurs, posés sur un meuble TV ou, mieux, fixés au mur grâce à l’accroche murale disponible en option. Proposé dans une nouvelle version amovible sur les modèles 8K, le boîtier déporté One Connect qui centralise la connectique et équipe la grande majorité des Neo QLED se charge, de son côté, de masquer les câbles disgracieux. Tout est pensé pour gommer tout élément matériel au profit de l’image et du son. Les fans de football pourront vivre un match comme s’ils étaient dans les gradins !

Pour une qualité d’image envoûtante qui transforme un match en spectacle

Un design, aussi spectaculaire soit-il, ne suffirait pas à convaincre sans une image tout aussi exceptionnelle. Pour sa nouvelle génération de téléviseurs, Samsung ajoute à sa technologie phare Quantum Dots – ces particules inorganiques qui permettent de couvrir 100% du volume colorimétrique, pour une image plus éclatante et des couleurs sublimées – une nouvelle technologie de rétroéclairage, particulièrement innovante.

Les LED classiques sont ainsi remplacées par des Quantum Mini LED, 40x plus petites, ce qui permet d’en intégrer un plus grand nombre – de l’ordre de plusieurs milliers, réparties en centaines de zones. L’objectif de ce nouveau système de rétroéclairage ? Associé à la technologie maison de contrôle Quantum Matrix, il autorise une gestion bien plus fine de la lumière, améliorant la précision ainsi que le rendu de l’image et empêchant le blooming (phénomènes de halo).

Grâce à ces Mini LED, la lumière est guidée avec précision là et seulement là où elle est nécessaire. Tout en réduisant l’épaisseur des TV comme on l’a vu précédemment, ces Mini LED permettent d’afficher des images encore plus lumineuses, plus éclatantes et extrêmement détaillées. Selon les modèles, le pic de luminosité peut atteindre jusqu’à 4000 nits. Le contraste offert, saisissant de par ses noirs profonds, est pour sa part parfaitement adapté aux contenus HDR. Ni trop sombre, ni trop lumineuse, l’image bénéficie ainsi de nombreux niveaux d’intensité lumineuse.

Pour ses nombreux atouts qui permettent de savourer les matchs, même à plusieurs

Pour le téléspectateur, avec la technologie Quantum HDR10+ présente sur tous les Neo QLED, c’est la garantie d’obtenir une image somptueuse, quel que soit l’environnement lumineux. Mieux encore, la nouvelle fonction Adaptative HDR10+ s’appuie sur le capteur de luminosité intégré au téléviseur pour restituer une image contrastée et détaillée, quelle que soit l’heure de la journée. La possibilité de savourer l’Euro en pleine journée comme en soirée.

Pas question non plus qu’un simple rayon de soleil vienne jouer les trouble-fête à un moment stratégique du match. Samsung a pensé à tout avec un filtre anti-reflet présent sur tous les modèles de sa gamme. L’heureux propriétaire d’un Néo QLED n’a plus à se soucier de l’endroit où il posera son téléviseur pour profiter d’une incroyable vivacité des couleurs et des noirs bien profonds qui s’afficheront à l’écran. Mieux, grâce à ce filtre et aux immenses dalles des nouveaux Neo QLED, la famille au grand complet ou tout un groupe d’amis bénéficieront du même niveau de qualité, à savoir une image parfaitement homogène, quel que soit l’endroit où chacun est installé. Chacun accède au contenu télévisuel exactement comme il est supposé être restitué. De plus, à partir de la série QN95A (4K), les nouveaux QLED bénéficient d’angles de visions élargis.

Au-delà de ces fonctions, le nouveau processeur Neo Quantum apporte sa pierre à l’édifice. Nourri à l’intelligence artificielle, il livre une image parfaitement optimisée en 4K ou 8K, quelle que soit la définition source. Gageons qu’avec les 33 millions de pixels affichés par les modèles 8K, qui restituent les images dans leurs moindres détails, les nombreux spectateurs réunis autour des matchs de l’Euro ne manqueront pas une miette du spectacle.

Précisons enfin que Samsung, fort de sa technologie Quantum Dots, peut se permettre d’offrir à ses nouveaux téléviseurs une garantie de 10 ans anti-marquage. Aucune décoloration ne viendra gâcher les futurs Championnats de la décennie.

Pour un son inégalé qui ne laissera aucun téléspectateur indifférent

La retransmission fidèle des cris et des chants des supporters compte pour une part importante dans l’ambiance d’un match. Pour ce qui concerne la qualité audio de sa nouvelle gamme, Samsung a soigné sa copie tout autant que pour l’image. Ses TV Neo QLED restituent un son dynamique, particulièrement immersif, grâce à des haut-parleurs situés tout autour de l’écran et grâce au système OTS (Object Tracking Sound), qui offre un rendu tridimensionnel à l’aide de l’IA. Le son accompagne ainsi les images affichées à l’écran en toute perfection. Sur le modèle 900A 8k, ce ne sont pas moins de 10 haut-parleurs (80W pour un système 6.2.2 avec woofer intégré) qui sont intégrés. Pilotés par le nouveau système OTS Pro, ils sont capables d’offrir une restitution des voix des plus réalistes, qui immergent chaque auditeur dans l’action.

Pour ceux qui opteront pour une barre de son Q-Series, le système Q-Symphony des Neo QLED se charge de synchroniser le son des deux sources pour un rendu encore plus intense.

Pour ses fonctions originales qui boostent les programmes sportifs

Tous les téléviseurs Neo QLED offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz (jusqu’en 4K), pour des images ultras fluides, ce qui permet d’apprécier pleinement les actions lors d’un match. Sur les jeux notamment, cette 4K à 120 Hz est prise en charge par le Motion Xcelerator Turbo+, qui donne accès à une prodigieuse précision de mouvement. L’occasion de poursuivre la fête, après un match, par quelques parties de FIFA ou tout autre jeu sportif ? D’autant plus qu’avec la fonction FreeSync Premium Pro intégrée, les joueurs éviteront tout phénomène de déchirure, avec des images qui défileront à la vitesse prévue. Enfin, grâce à leur connectique HDMI 2.1, les Neo QLED sont compatibles avec les dernières consoles de jeu.

En tant que Smart TV, les Neo QLED donnent accès à un large catalogue de contenus et à toutes les chaînes de TV possibles et imaginables, qu’elles soient gratuites ou payantes. Quelles que soient les chaînes sur lesquelles les matchs seront diffusés, vous ne devriez pas en manquer un seul. Et ce, même lorsque plusieurs rencontres ont lieu en même temps. En effet, sans même avoir besoin de lancer un enregistrement, le système Multi View des Neo QLED permet d’afficher de 2 à 4 programmes simultanément selon les modèles de téléviseurs. Soit la possibilité de regarder à la fois deux matchs et une émission sportive. Et – pourquoi pas ? – de laisser ouverte une fenêtre de discussion pour communiquer à distance avec vos amis absents.

Et après l’Euro ?

Une fois le Championnat d’Europe de Football terminé le 11 juillet, le Neo QLED n’en restera pas moins la pièce maîtresse de votre salon, avec encore bien d’autres fonctions à découvrir et à expérimenter comme les appels vidéo avec Google Duo ou la barre de jeu de l’OS Tizen pour optimiser les jeux. Conçus dans le respect de l’environnement, les nouveaux téléviseurs de Samsung, livrés dans leur éco-packaging, sont conçus pour durer. La nouvelle télécommande des Neo QLED fait ainsi en partie appel à des matériaux recyclés et se recharge en USB ou à l’énergie solaire.

Vous avez fait votre choix ? Le 11 juin, il vous restera plus qu’à acheter les bières et les pizzas pour profiter de la magie du spectacle…

Cet article est une publication proposée par Samsung.