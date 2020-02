Superbe offre pour cette TV 4K Samsung QLED 55″ Samsung : elle est à 699.99 € !

Si vous envisagez prochainement l’achat d’une TV, sachez qu’il est dès Ă prĂ©sent possible de se procurer la TV QLED 55″ Samsung QE55Q60 en promo Ă 699.99 € sur Rue du Commerce. IntĂ©grant la technologie Full LED Local Dimming Silver, ce tĂ©lĂ©viseur QLED rĂ©vèle avec grande prĂ©cision les dĂ©tails de chaque scène, offrant une plus grande profondeur d’image.

C’est dans le cadre d’une vente flash sur Rue du Commerce qu’il est possible d’acquĂ©rir la TV QLED 55″ Samsung QE55Q60 Ă 699.99 € au lieu de 999 €. LivrĂ©e avec un câble HDMI 1.4 – 1.5m tressĂ© coloris noir, elle offre un affichage 4K avec une fluiditĂ© ultra Ă©levĂ©e (3000PQI) pour une rapiditĂ© d’image sans prĂ©cĂ©dents.

Cette TV 4K embarque les technologies d’amĂ©lioration de l’image telles que le HDR 10+, vous assurant une restitution des dĂ©tails des plus prĂ©cise.  CotĂ© connectique, on a droit Ă 4 ports HDMI, USB 2.0, Sortie audio, TNT/Câble, Satellite. Grâce au IA Upscaling, profitez d’une restitutions des contenus SD, HD et Full HD se rapprochant le plus de la 4K. Enfin, le tout tourne sous le système d’exploitation propre Ă Samsung, Tyzen TV.

