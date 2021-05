TV OLED LG BX : bon plan à saisir d’urgence sur le modèle 55″

Envie de vous équiper d'une TV OLED pas chère ? En ce moment, et pour une durée indéterminée, Rue du Commerce propose une promotion sur le modèle LG? Il est possible de s'en équiper à moins de 1 000 euros, pour très exactement 999,99 euros.

Bon plan à saisir sur la TV LG OLED55BX3 du coté de Rue du Commerce. Il est possible de l'acquérir pour la première fois sous la barre des 1 000 euros à très précisément 999,99 euros. A ce prix très avantageux, nous vous conseillons de ne pas trop tarder si cette offre vous intéresse, puisque les stocks risquent de s'écouler très vite.

Cette TV OLED 4K LG OLED55BX6, comme son nom l'indique, elle est équipée d'un écran OLED de 55″, une diagonale confortable pour tout usage. Elle est compatible 4K HDR et profite de la technologie ThinQ qui fait la part belle à l'intelligence artificielle pour une expérience interactive naturelle via des commandes vocales.

Au coeur de cette Smart TV, on retrouve le processeur Alpha7 Gen3 de LG, le cerveau du téléviseur qui lui offre des couleurs vives et uniques pour vos divertissements multimédias, mais aussi pour le gaming. La LG OLED55 BX6 est une TV compatible G-Sync, FreeSync et VRR, des technologies qui réduisent au maximum les latences.

À cela s'ajoute son taux de rafraichissement de 100 Hz pour une expérience gaming fluide, en plus de ses ports HDMI 2.1. Bien sûr, la TV est animée par le système WebOS, avec Alexa et Google Assistant intégrés. Elle est par ailleurs compatible Dolby Atmos et Dolby Vision.

