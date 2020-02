TV Continental 4K 107 cm à 199.99 € et 123 cm à 229.99 €

Envie de vous Ă©quiper d’un tĂ©lĂ©viseur 4K sans dĂ©penser trop ? L’enseigne en ligne Cdiscount propose deux tĂ©lĂ©viseurs de marque Continental Ă prix raisonnable. Le premier d’une diagonale de 107 cm est proposĂ© Ă 199.99€, le second d’une diagonale de 123cm à 229.99 €.

Si vous souhaitez acquĂ©rir un tĂ©lĂ©viseur basique, sans casser votre tirelire, ce bon plan Cdiscount est idĂ©alement fait pour vous. Ces deux TV 4K Continental proposent 3 entrĂ©e HDMI pour pouvoir y connecter vos appareils tels qu’une console de jeu, un lecteur Blu-Ray ou bien encore un Google Chromescast.

On retrouve Ă©galement sur chaque modèle, deux port USB 2.0, une sortie audio numĂ©rique (optique) et une entrĂ©e casque. Quelque soit le modèle que vous choisissiez, vous avez la possibilitĂ© de l’accrocher Ă votre mur ou de le poser sur un meuble TV. Le temps de rĂ©ponse est de 8 ms pour le modèle 107 cm et 12 ms pour le modèle 123 cm.

La fiche technique du modèle 107 cm :Â

Rétroéclairage par LED

Format d’affichage : 4K UHD (2160p)

RĂ©solution : 3840 x 2160

Qté de ports HDMI : 3 ports

Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

Interface vidéo : HDMI

La fiche technique du modèle 123 cm :Â

Rétroéclairage par LED

Format d’affichage : 4K UHD (2160p)

RĂ©solution : 3840 x 2160

Qté de ports HDMI : 3 ports

Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-T, DVB-T2

Interface vidéo : HDMI, SCART

