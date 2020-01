TV 4K UHD 65″ Philips The One PUS7354 en promo à 899 €

Darty et LA Fnac proposent en ce moment la TV 4K UHD 65″ Philips The One PUS7354 en promo Ă 899 €. Habituellement commercialisĂ©e Ă 999 €, cette TV fait donc l’objet d’une rĂ©duction de 100 €. Une excellente opportunitĂ© Ă saisir pour les personnes voulant se la procurer Ă moindre coĂ»t.

Si vous envisagez l’acquisition d’un tĂ©lĂ©viseur connectĂ© avec une excellente qualitĂ© d’image pourvu de fonctionnalitĂ©s complètes et proposant un excellent rapport qualitĂ© prix, vous pourriez ĂŞtre convaincu par ce bon plan Darty. En effet, l’enseigne propose actuellement une rĂ©duction de 300 euros sur la TV 65PUS7354 de Philips.

Elle est disponible dans la limite des stocks disponible Ă 999€ au lieu de 1299 € hors promo. Cette dernière arbore un Ă©cran LCD 4K de 65 pouces. Elle embarque le processeur P5, que l’on retrouvait sur les modèles de 2018. Ce dernier offre des images de qualitĂ© ainsi que des fonctionnalitĂ©s permettant d’accĂ©der Ă des contenus connectĂ©s tels que Netflix, Youtube, etc…

Compatible HDR10+ et Dolby Vision, et mĂŞme Dolby Atmos pour le son ce tĂ©lĂ©viseur fonctionne sous l’interface Android TV 9.0. Très pratique pour un contrĂ´le vocal Ă distance via la tĂ©lĂ©commande, cette TV est Ă©galement compatible avec les assistants de Google et d’Amazon (Alexa).

Propre auX tĂ©lĂ©viseurs Philips, on retrouve sur ce modèle la technologie Ambilight, permettant de projeter des jeux de lumière sur le mur situĂ© derrière le tĂ©lĂ©viseur, procurant ainsi une immersion totale dans les films et autres programmes. Très complète, on a Ă©galement accès Ă des fonctionnalitĂ©s plus utiles les unes que les autres telles que la possibilitĂ© d’enregistrer des programmes sur supports USB, via la fonction Timeshift (mise en pause du direct), mais aussi la lecture de nombreux types de fichiers audio, photo et vidĂ©o.

La partie sonore est assurĂ©e par deux haut-parleurs de 2 x 10 Watts chacun soit une puissance totale de 20 Watts. La partie connectique n’est pas en reste puisque le 65PUS7354 embarque 4 entrĂ©es HDMI compatibles Arc, 3 ports USB, une sortie audio numĂ©rique optique et une prise casque. Le tout est complĂ©tĂ© par le Bluetooth et Wi-Fi.