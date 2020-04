Une TV 4K 55 pouces, Dolby Vision HDR à moins de 400 € ? C’est possible grâce à ce bon plan !

Vous avez un budget limitĂ© pour l’achat d’une nouvelle TV ? Le bon plan Cdiscount qui suit pourrait bien vous sĂ©duire. Il est possible d’acquĂ©rir la TV 4K UHD Toshiba 55UA3A63DG d’une diagonale de 55 pouces, intĂ©grant la technologie Dolby Vision HDR sous la barre des 400 € sur Cdiscount Ă plus exactement 367.99 €.Â

CLIQUEZ ICIÂ POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Cdiscount propose une promotion permettant de s’Ă©quiper d’une TV 4K UHD Ă petit prix. Il s’agit du modèle Toshiba 55UA3A63DG d’une diagonale de 55 pouces. Cette dernière est connectĂ©e, tourne sous Android TV et embarque la technologie d’amĂ©lioration de l’image Dolby Vision HDR.

Pour la partie connectique on retrouve 4 ports HDMI, 2 ports USB, une entrée audio/vidéo composite, une entrée vidéo composante / VGA, un port réseau, une sortie casque, une sortie audio numérique (optique) et un logement Common Interface Plus (CI+).

En outre, elle propose également plusieurs modes tels que : mode jeu, mode naturel, mode sports, mode Cinéma, mode image dynamique, mode utilisateur. Vous avez aussi accès aux services de diffusion en streaming sur Internet tels que Netflix, YouTube, Google Play Movies, Netflix 4K, YouTube 4K, Prime Video, HbbTV 1.5, à condition de posséder un abonnement. Enfin, pour la partie audio, la TV est équipée de deux haut-parleur à canal principal de 10 Watts chacun, soit une puissance totale de 20 Watts.

A lire :Â Quelles sont les meilleures TV LED, OLED et QLED en 2020 ?