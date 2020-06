La TV 4K HDR Xiaomi Mi TV 4S est déjà disponible en promo à 349 €

Le nouveau téléviseur 4K HDR du constructeur chinois Xiaomi est disponible à la vente en France. Déclinée en trois tailles, 43, 55 et 65 pouces, il est possible d’acquérir le modèle 43 pouces à moindre coût du coté des enseignes Darty et la Fnac qui le propose à 349,99 € au lieu de 399,99 €.

A la recherche d’une TV 4K connectée à petit prix ? La nouvelle gamme de téléviseurs de Xiaomi, baptisée Mi TV 4S pourrait vous intéresser. Elle est d’ores est déjà disponible à la vente du coté des enseignes Darty et Fnac qui proposent pour l’heure uniquement le modèle 43 pouces à 349,99 € au lieu de 399,99 €.

Connectée, elle tourne sous Android TV, embarque le Wi-Fi double bande, ainsi que Bluetooth 4.2 et un port Ethernet. Coté connectique, on retrouve un 3 ports HDMI (HDMI 2.0, dont 1 port ARC) et 3 ports USB (2.0). Coté audio, la TV est équipée d’une configuration de haut-parleurs double 8 W et prend en charge DTS-HD et Dolby Audio, vous offrant une expérience sonore vraiment immersive.

Compatible 4K (définition 3 840 x 2 160 pixels), HDR et HDR 10, avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz, ce modèle aux finitions soignées offre également des angles de vision à 178 degrés. Sa télécommande intègre un microphone permettant d’utiliser l’assistant vocal de Google pour un contrôle vocal à distance. Pour 349,99 €, elle dispose d’atouts convaincants pour les personnes à la recherche d’une TV polyvalente bon marché.

