TV 43″ LED Philips : profitez de Netflix avec Dolby Vision et Dolby Atmos à moins de 300 €

La TV 43″ Philips 43PUS7555/12 fait l'objet d'une promotion sur le site de l'enseigne en ligne Cdiscount. Affichée à 324,99 €, un code promo donnant droit à 25 euros de réduction dès 249 euros d'achat permet de faire chuter son prix sous les 300 €, à très précisément 299,99 €.

Pour une période indéterminée, l'enseigne en ligne Cdiscount propose un code promo permettant de bénéficier d'une réduction de 25 euros dès 249 euros d'achat. Parmi les bonnes affaires qu'il permet de réaliser, il y a le téléviseur LED Philips 43PUS7555/12. Alors qu'il est proposé à 324,99 €, le code promo 25EUROS permet de faire chuter son prix à 299,99 €. Plutôt intéressant étant donnée les multiples atouts qu'il propose.

On retrouve une dalle LED de 43 pouces (108cm) ainsi que les technologies HDR10+ et Dolby Vison pour l'amélioration de l'image et Dolby Atmos pour un son des plus immersif. Connectée sous SAPHI, l'interface propre à Philips, ce téléviseur permet pour moins de 300 € de profiter d'une interface claire et intuitive. Vous pouvez en outre facilement et rapidement accéder à des applications populaires qu'intègre Philips Smart TV, telles que YouTube, Netflix.

Coté audio, ce modèle Philips est équipé de deux haut-parleurs de 10 Watt chacun. Enfin, pour la partie connectique, cette TV est plutôt bien lotit avec la présence de trois ports HDMI, deux ports USB, une sortie audio numérique (optique), une entrée réseau, une sortie casque et un logement Common Interface Plus (CI+).

