Besoin d’une trottinette électrique pas chère ? C’est possible grâce à ce bon plan Rue du Commerce

Rue du Commerce propose une belle offre sur l’achat d’une trottinette électrique. Le site marchand français vend en effet la UrbanGlide Ride 82s avec 20% de réduction. Focus sur ce nouveau bon plan !

Si vous avez manqué l’offre sur la UrbanGlide Ride 85 chez Electro Dépôt, voici une occasion de vous rattraper avec une autre trottinette du même constructeur.

Alors que le Black Friday Rue du Commerce aura lieu ce vendredi 4 décembre 2020 (de même que les autres marchands de l’Hexagone), le site e-commerce permet à ses clients de faire une économie de près de 40 euros sur la UrbanGlide Ride 82s. Avec un prix de vente conseillé à 198,90 euros, cette trottinette électrique voit son tarif diminuer à 159 euros. Pour information, quatre modes de livraison gratuite sont suggérés : la livraison rapide en Relais Colis, la livraison express par Chrono Relais, la livraison rapide à domicile par Colissimo et la livraison express à domicile par Chronopost.

Pour en revenir à la UrbanGlide Ride 82s, la trottinette électrique dispose d’une vitesse maximale de 25 km/h, pour une autonomie de 20 kilomètres. Conforme au Code de la Route, elle est équipée d’un moteur de 350 Watts et d’une batterie en lithium de 6Ah qui lui permet d’être chargée pendant une durée 4 heures. On retrouvera aussi des suspensions à l’avant et à l’arrière, un éclairage frontal et un éclairage arrière pour une utilisation dans des situations de faible luminosité ou de nuit.

