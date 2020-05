Offre choc sur la trottinette électrique Ninebot Kickscooter ES2 !

Les personnes souhaitant s’√©quiper d’une trottinette √©lectrique √† moindre co√Ľt peuvent le faire en profitant de ce bon plan que proposent les enseignes Darty et La Fnac. Le mod√®le Ninebot Kickscooter ES2 fait l’objet d’une r√©duction de 27% faisant chuter son prix √† 399 ‚ā¨ au lieu de 599¬† ‚ā¨.¬†

Alors que la deuxi√®me journ√©e de bon plans high-tech French Days bat son plein, il est √©galement possible en cette p√©riode de promotions de faire de bonnes affaires sur les trottinettes √©lectriques. Il y a par exemple la NineBot Kickscooter ES2 qui passe de 549 ‚ā¨ √† 399 ‚ā¨ du cot√© de La Fnac et Darty. Cette offre √† une dur√©e tr√®s limit√©e puisqu’elle prend fin ce jeudi 28 mai 2020 √† 23h49.

Concernant les sp√©cificit√©s techniques de la trottinette, elle dispose d’une autonomie moyenne de 25 km pour une vitesse maximale de 25 km/h. On retrouve un moteur puissant de 300W ainsi que 3 modes d’utilisation, standard, sport et vitesse r√©gul√© qui vous donne le choix de privil√©gier la vitesse ou l’autonomie de votre Kickscooter ES2.

La s√©curit√© n’est pas non plus n√©glig√©e puisque ce mod√®le respecte en tous points les normes de s√©curit√©.A l’avant, il embarque un pare-choc et un phare qui s’allume d’une simple pression du bouton multi-fonctions et √† l’arri√®re, un phare LED qui s’allume lorsque vous freinez.

