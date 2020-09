RED by SFR : très bon prix sur la variante 5G du Samsung Galaxy A51

L'automne 2020 approche à grands pas et RED by SFR permet d'obtenir sur son site internet la variante 5G du Samsung Galaxy A51 à un très bon prix. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

Continuons notre série de bons plans consacrée à l'univers de la téléphonie. Après le Oppo Reno 10X Zoom à un prix inédit sur Cdiscount, voici une belle offre sur l'achat du Galaxy A51.

Chez RED by SFR, la variante 5G du smartphone de la marque Samsung est au tarif de 359 euros pendant une durée indéterminée. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque le téléphone est vendu 70 euros plus cher sur d'autres revendeurs français. À titre d'information, le Samsung Galaxy A51 est vendu débloqué ; ce qui veut dire que la carte SIM issue de n'importe quel opérateur peut être insérée dans le smartphone.

Pour en revenir au Galaxy A51, la variante 5G du smartphone est dotée d’un processeur Exynos 980, d’un écran borderless Super AMOLED Full HD+ de 6,5 pouces (résolution 2400 x 1080px), d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 1 To via microSD), d’une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide et du système d’exploitation mobile Android 10. Pour en savoir un peu plus sur le smartphone (notamment sur la partie photo et la connectique), vous pouvez consulter notre article associé au test du Galaxy A51.