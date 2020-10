Très bon prix pour le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Switch

Le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch est à un très bon prix sur Amazon et chez Cdiscount. Il est possible de se le procurer pour moins de 47 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE JEU SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE JEU SUR CDISCOUNT

Veuillez laisser ce champ vide Abonnez-vous gratuitement à la newsletter Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Ce sont les fans de la saga Zelda qui vont être ravis ! Pour ceux et celles qui ont une console Nintendo Switch, il faut savoir que Zelda Breath of the Wild est en promotion chez deux revendeurs français.

Pendant une durée indéterminée, le jeu est à 46,34 euros au lieu de 51,49 euros ; ce qui fait une remise de 10%. Pour obtenir la réduction, il faudra cocher un coupon sur la fiche produit du site Amazon ou saisir le code AFFAIRE10 lors de l'étape du panier sur le site Cdiscount. Dans les deux cas, l'achat du jeu permet d'avoir les frais de port offerts puisqu'il s'agit d'un article dont le montant est supérieur à 25 euros.

Pour en revenir au jeu sorti en mars 2017, The Legend of Zelda : Breath of the Wild invite le joueur à plonger dans un monde de découverte, d'exploration et d'aventure. Il voyagera à travers champs, traverser des forêts et grimper sur des sommets dans son périple où il explorera le royaume d'Hyrule en ruines.