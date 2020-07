Le Realme 6 est à un très bon prix, profitez-en vite !

Bonne affaire sur Rue du Commerce et chez Boulanger où les clients des deux sites marchands peuvent se procurer le Realme 6 dans sa version 4+64 Go sous les 200 euros. Une offre qui est à ne pas rater !

Continuons notre série de bons plans consacrés au top des offres smartphones en cette période de soldes d’été.

Cette fois-ci, il faudra se rendre sur Rue du Commerce et chez Boulanger pour acquérir le smartphone Realme 6 au prix de 199 euros au lieu de 229 euros. Nul besoin d’une ODR ni d’un code promotionnel pour obtenir la réduction de 30 euros puisque la remise est déjà effectuée.

Disponible en bleu, le Realme 6 est équipé d’un écran LCD Full HD+ de 6,5 pouces (résolution 2400 x 1080p), du système d’exploitation mobile Android 10, du processeur Mediatek Helio G90T, d’une mémoire vive de 4 Go de RAM, de 64 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 256 Go via microSD) et d’une batterie d’une capacité de 4300 mAh (compatible charge rapide). Pour la photo, on retrouve un capteur de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP à l’arrière et un capteur avant de 16 MP. Et pour la connectivité, le Bluetooth 5.0, le lecteur d'empreintes digitales et l’USB-C sont notamment de la partie. Pour davantage d’informations, n’hésitez à jeter un oeil sur notre article associé au test du Realme 6.