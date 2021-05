Très bon prix sur le casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-CH700N

Besoin d'un casque sans fil à réduction de bruit ? Profitez vite de ce bon plan Cdiscount où le site marchand vous permet d'acquérir le Sony WH-CH700N à moins de 70 euros. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

C'est à l'occasion d'une vente flash que Cdiscount vous donne la possibilité d'acheter le Sony WH-CH700N à prix réduit.

Jusqu'au vendredi 11 mai 2021 à 15 heures, le casque sans fil à réduction de bruit de la marque japonaise qui est disponible en bleu ou en blanc est à 69,99 euros au lieu de 99 euros (prix constaté chez Amazon au moment de rédiger l'article). Aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison standard à domicile ou en point relais.

Pour rappel, le Sony WH-CH700N est un casque sans fil compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 4.1. Il peut s'appairer avec un smartphone ou une tablette. Une batterie en lithium-ion incluse et rechargeable offre 35 heures d'autonomie maximale. La charge rapide offre 60 minutes de musique en continu pour 10 minutes de chargement. Le casque dispose aussi d'un bouton permettant l'activation de l'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancellation) et l'adaptation de la réduction du bruit. Les bruits de fond sont analysés et réglés pour obtenir des performances optimales dans les avions et autres environnements bruyants.