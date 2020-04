Très bon prix sur la carte mémoire microSDXC Transcend 128Go (UHS-I Classe 3)

Voici une belle affaire pour ceux et qui souhaitent étendre la capacité de stockage de leurs périphériques ! En ce moment, Amazon France propose la carte mémoire microSDXC Transcend 128Go (UHS-I Classe 3) à un très bon prix.

Le gĂ©ant Amazon vous invite Ă prendre la direction de sa plateforme française pour vous procurer la carte mĂ©moire microSDXC Transcend d’une capacitĂ© de 128 Go Ă 20,65 euros ; soit 16,34 euros de moins par rapport Ă son prix initial. En ce qui concerne les frais de port, il est conseillĂ© de choisir la livraison gratuite dans un Amazon Locker (vu qu’il s’agit d’un produit dont le montant est infĂ©rieur Ă 25 euros d’achats). Et au vu du contexte actuel, des dĂ©lais de livraison supplĂ©mentaires pourraient ĂŞtre appliquĂ©s.

IdĂ©ale pour les pour les smartphones, tablettes et camĂ©ras digitales, cette carte microSDXC est conforme aux normes de performance des applications, UHS-II U3 et V30. Parfait pour une capture vidĂ©o 4K fluide et sans interruption, le petit accessoire dispose d’une vitesse de lecture maximale de 95 Mo et d’une vitesse d’Ă©criture maximale de 45 Mo.

Concernant ses dimensions, la Transcend 300S (référence TS128GUSD300S) mesure 1,5 x 0,1 x 1,1 cm (pour un poids léger de 4,54 grammes). Enfin, le produit dispose d’une garantie 5 ans de la part du constructeur.