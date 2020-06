Toutes les chaînes Canal+ TV en vente privée à 14,90 € par mois pendant 2 ans sur toutes les box

Canal+ lance une vente privée sur le site Veepee.fr. Il est ainsi possible jusqu’au jeudi 18 juin 2020 à 7 heures de profiter de l’abonnement à toutes les chaînes TV Canal+ sur toutes les box pour 14,90 € au lieu de 34,90 € par mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Belle offre à ne pas rater sur le site de ventes privées Veepee.fr : Canal+ propose jusqu’au jeudi 18 juin 2020 à 7 heures, toutes les chaînes du bouquet Canal+ à 14,90 € par mois pendant 2 ans. L’offre est soumise à un engagement de 24 mois et réservée aux membres du site Veepee.fr pour les personnes non abonnées aux offres CANAL+.

Dans le bouquet on retrouve les chaînes Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Canal+ Family, Canal+ Décalé ainsi que les canaux digitaux Canal+ Premier League, Canal+ Formula One et Canal+ Moto GP. Aussi de la partie, MyCANAL qui vous donne un accès aux chaînes depuis votre ordinateur, tablette, smartphone en direct ou en replay où et quand vous voulez. L’abonnement comprend également Cafeyn (anciennement LeKiosk) donnant accès à plus de 1600 titres de presse en illimité.

L’option Multisports est offerte pendant 3 mois puis passe à 10 € par mois sans engagement. L’offre est disponible sur toutes les box opérateurs (Orange, Free, Bouygues Telecom ou SFR) mais aussi par la TNT avec un décodeur tiers. Les frais d’accès sont offerts. A l’issue de la période promotionnelle de 24 mois, le tarif de l’abonnement passe automatiquement à 34,90 €. Vous pouvez alors résilier pour passer à une offre plus avantageuse.