Top prix sur l’Echo Dot 3 grâce au Prime Day Amazon 2020

L'univers des objets connectés est à l'honneur pour ce nouveau bon plan. À l'occasion du Prime Day Amazon 2020, l'Echo Dot 3 bénéficie d'un top prix chez le géant du commerce en ligne. Il est affiché en promotion incluant une réduction de 67% !

En ce lundi 12 octobre 2020, Amazon a anticipé la cinquième édition de son Prime Day en lançant des promotions sur ses objets connectés.

Ainsi, on pourra se procurer l'assistant vocal Echo Dot (3ème génération) qui est à 19,99 euros au lieu de 59,99 euros ; soit une remise immédiate de 40 euros de la part d'Amazon. L'offre est réservée aux clients titulaires d'un compte Prime. Pour ceux et celles qui souhaitent tester le service, il faut savoir qu'il existe un essai gratuit pendant une durée de 30 jours.

Pour en revenir à l'Echo Dot 3, l'enceinte est équipée de l'assistant vocal Alexa qui permet de contrôler l'ensemble de vos appareils connectés par la voix. Elle a été conçue pour diffuser vos morceaux musicaux préférés, les informations en temps réel, et bien plus encore. L'Echo Dot 3 donne la possibilité à l'utilisateur de passer des appels vers les personnes disposant d'un appareil de la gamme Echo et de contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale. Le futur acquéreur pourra également retrouver les plateformes de streaming musical les plus connues du moment comme Deezer, Amazon Music Unlimited ou encore Spotify.