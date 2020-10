Top forfaits mobiles de 100 Go : payez moins cher grâce à ces offres

À la veille des vacances de la Toussaint 2020, les opérateurs téléphoniques en profitent pour dégainer leurs offres promotionnelles afin d'attirer de nouveaux clients. C'est le cas de Cdiscount Mobile, B&You et RED by SFR. Dans cet article, découvrez le top des forfaits mobiles de 100 Go pour payer moins cher.

Forfait Cdiscount Mobile 100 Go à 9,99€

Commençons par Cdiscount et son forfait à 9,99€/mois qui est disponible jusqu'au 21 octobre 2020. Valable pendant 1 an (puis 20 euros par mois à l'issue des 12 mois), le forfait comprend notamment des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine (en plus des 100 Go de data). Il vous accompagne aussi dans de l'Union Européenne et dans les DOM et vous permet de profiter des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe web dédiée de 10 Go en 4G.

Forfait B&You 100 Go à 15,99€

De son côté, l'opérateur Bouygues Telecom via sa filiale B&You propose un forfait mobile dont le tarif est de 15,99 euros par mois. En plus des 100 Go de data, vous avez droit à 10 Go de données utilisables en Europe/DOM, aux appels, SMS/MMS illimités et à 3 mois d’abonnement offerts au service de streaming musical Spotify. L’offre est valable jusqu’au 21 octobre 2020. Pour information, à l'inverse de Cdiscount Mobile, l'offre B&You est à un prix fixe qui n'a aucune condition de durée.

Forfait Red by SFR 100 Go à 16€

Enfin, terminons cette sélection de forfaits mobiles avec l'opérateur RED by SFR. Jusqu'au 19 octobre 2020, il propose un forfait similaire à B&You mais pour un centime d'euro supplémentaire. Avec ce forfait mensuel à 16 euros (même après un an), ce dernier inclut 100 Go de données mobiles ; les appels, SMS/MMS illimités en France ; 10 Go de data un voyage au sein de l’Union européenne et dans les DOM tout en conservant les appels, SMS et MMS illimités.

Les offres présentées ci-dessus ne correspondent pas à vos attentes ? Vous pouvez toujours consulter notre article pour découvrir quel forfait mobile pourrait convenir le mieux à vos besoins et à votre budget.