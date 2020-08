La rentrée 2020 est une aubaine pour les opérateurs qui profitent de cette période pour proposer des forfaits mobiles pas chers. Des offres Sosh, B&You et RED by SFR sont actuellement disponibles pour ceux qui recherchent une enveloppe de data assez confortable. Dans cet article, découvrez le top des forfaits entre 12 et 15€/mois et « pas que la 1ère année ».

Depuis plusieurs années, les opérateurs les plus connus de l’Hexagone se livrent une bataille féroce pour attirer le plus de clients possibles. On peut citer, par exemple, Sosh (filiale low-cost d’Orange), B&You (filiale de Bouygues Télécom) et Red by SFR qui dévoilent régulièrement des offres promotionnelles sur leurs forfaits mobiles. Les forfaits que vous trouverez ci-dessous sont sans engagement et leurs prix respectifs sont valables au-delà de la période classique de 12 mois. Sans plus attendre, voici les forfaits du moment qui sont compris entre 12 et 15 euros par mois.

Forfait Sosh 40 Go à 11,99 euros par mois

Commençons par Sosh et son forfait à 11,99€/mois. Dans ce forfait, on y trouve des appels illimités en France depuis la France métropolitaine ; les SMS et MMS illimités en France depuis la France métropolitaine ; 40 Go d’internet mobile en France depuis la France métropolitaine ; et les appels, SMS et MMS illimités et 8 Go d’internet mobile quand vous voyagez à l’étranger.

Si vous êtes intéressés, l’offre court jusqu’au 14 septembre 2020 à 9 heures.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE FORFAIT MOBILE SOSH

Forfait B&You 80 Go à 13,99 euros par mois

De son côté, B&You propose un forfait mobile dont le prix mensuel est de 13,99 euros. Vous bénéficiez d’une belle enveloppe data de 80 Go. Vous avez aussi droit à 10 Go de données utilisables en Europe/DOM, aux appels, SMS/MMS illimités et à 3 mois d’abonnement offerts au service de streaming musical Spotify Premium. L’offre est valable jusqu’au 2 septembre 2020.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE FORFAIT MOBILE B&YOU

Forfait Red by SFR 80 Go à 14 euros par mois

Enfin, terminons ce top des forfaits avec Red by SFR qui propose un forfait équivalent à B&You mais pour un centime d’euro supplémentaire. Avec ce forfait à 14 euros par mois, celui-ci inclut 80 Go de données mobiles ; les appels, SMS/MMS illimités en France ; 10 Go de data pour rester connecter depuis l’Union européenne et les DOM tout en conservant les appels, SMS et MMS illimités.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE FORFAIT MOBILE RED BY SFR

D’autres opérateurs moins connus et appelés MVNO proposent aussi des forfaits, mais avec moins de data. On pense notamment à Cdiscount Mobile et son forfait 60 Go à 3,99 euros par mois ou encore NRJ Mobile et son forfait 30 Go à 2,99€/mois. Les deux offres en question sont valables pendant une durée de 6 mois.