The Last of Us Part I : date de sortie, nouveautés, on vous dit tout sur le remake PS5 du jeu culte

The Last of Us va avoir le droit à un remake pour la PS5. Sobrement intitulé The Last of Us Part I, ce jeu va moderniser l’œuvre de base et y apporter des nouveautés graphiques majeures. Dans ce dossier, on vous dit tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

The Last of Us est sorti en 2013 sur PS3 et il est considéré comme l’un des meilleurs jeux de l’histoire de la PlayStation. Il a marqué toute une génération de joueurs et le studio Naughty Dog a décidé de lui donner une seconde vie à travers un remake.

Annoncé lors du Summer Game Fest du 9 juin 2022, ce remake porte le nom de The Last of Us Part I (pour faire écho au deuxième volet qui s’appelle The Last of Us Part II). Dans ce dossier, nous allons faire le tour de ce qu’il y a à savoir sur ce nouveau jeu. Nous le mettrons évidemment à jour s’il y a des nouveautés.

C’est parti, suivez le guide en territoire zombie !

The Last of Us, c’est quoi ?

The Last of Us est sorti en 2013 sur PS3. Il s’agit d’un jeu d’action/aventure à la troisième personne assez classique dans son gameplay : on évolue à travers des niveaux et on alterne entre phases d'infiltration et phases d’action. Voici la bande-annonce de l'époque :

Ce qui a marqué les joueurs, c’est bien l’écriture du titre et son univers. TLOU raconte l’histoire de Joel. Vingt ans après le début de l’apocalypse zombie, le monde et à l’agonie et notre héros tente de survivre tant bien que mal. Ayant perdu sa fille au début de la catastrophe, il est complètement désabusé. Il se voit alors confier une étrange mission : escorter une jeune ado, Ellie, à l’autre bout des États-Unis. Petit à petit, une relation forte va se nouer entre les deux, Joel voyant en Ellie sa fille disparue. Un road-trip crépusculaire inspiré par le roman La Route de Cormac McCarthy.

À sa sortie, The Last of Us a été un carton critique et commercial. Encore aujourd’hui, il culmine à 95 sur 100 sur l’agrégateur Metacritic. C’est l’un des jeux les mieux notés de l’histoire ! En 2014, le studio Naughty Dog a continué à surfer sur la vague en sortant une version « Remastered » de son titre pour la PS4, avec des graphismes lissés. En 2020,le jeu a eu le droit à une suite : The Last of Us Part II. Là encore, les critiques ont été unanimes. Le score sur Metacritic est de 93 sur 100.

En 2022, The Last of Us le droit à une nouvelle vie grâce à ce remake

Quand sort le remake de The Last of Us ?

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre 2022. Une date de sortie très proche, puisque Naughty Dog a fait le choix d’annoncer son jeu au dernier moment.

Sur quelles plateformes sort The Last of Us Part I ?

The Last of Us Part I sort sur PS5 et PC. La date du 2 septembre concerne la version console. Les PCistes devront attendre quelque temps, puisqu’aucune date n’a pour l’instant été donnée pour cette version. Mais elle devrait sortir avant la fin de l’année.

À noter que le jeu ne sera pas disponible sur PS4, puisque c’est un projet « new-gen » uniquement.

À quel prix est The Last of Us Part I ?

The Last of Us Part I est vendu à 79 euros, soit le tarif classique d'un jeu PS5. Il est intéressant de voir que Naughty Dog a choisi de vendre son titre au prix fort. Il est déjà disponible en précommande sur le PSN.

Deux autres éditions seront proposées. Pour le moment, Sony n'a pas indiqué si elles sortiraient en France. L'édition Digital Deluxe (en téléchargement uniquement) comprendra le jeu, mais aussi des items ainsi que des armes exclusives à utiliser pendant l'aventure. Elle est affichée à 89 euros.

L'édition Firefly est physique. Elle comprend tous les bonus de la Digital Edition, mais aussi un boîtier Steelbook ainsi qu'un comics. Elle est vendue 100 euros.

Quelles sont les nouveautés à prévoir pour The last of Us Part I ?

The Last of Us Part I est un remake. Contrairement à la version Remastered de 2014, il ne propose pas qu’un simple lissage graphique. Naughty Dog affirme en effet avoir repris le jeu depuis les fondations, du moins en ce qui concerne sa partie visuelle.

Comme nous pouvons le voir, le titre est plus beau. Pour cause, puisqu’il reprend ce qui a été fait avec The Last of Us Part II, qui reste encore une claque graphique aujourd’hui. Pour bien se rendre compte du progrès, Naughty Dog a dévoilé des comparatifs entre la version PS4 et la version PS5. Il n’y a certes pas un gouffre, mais l’amélioration technique est là. Les animations ont aussi été retravaillées.

Pour le reste, nous aurons le même jeu. Le level design est similaire, tout comme l’histoire ou les cinématiques. On ne sait toutefois pas si les améliorations de gameplay du deuxième épisode seront implantées ou s’il y aura des phases de jeu supplémentaires. À noter que le DLC Left Behind sera inclus dans ce remake.

Nous avons donc un pur remake graphique, mais un jeu qui reste extrêmement fidèle à ce qu’il était à l’origine. Ici, c’est l’enrobage qui change. Une façon de faire qui rappelle Diablo 2 Resurrected, qui a grandement modernisé le visuel, tout en gardant le gameplay de l’an 2000.

The Last of Us Part I ne va pas effacer le jeu original. Pour ceux qui ne l’ont pas en boîte, il est même très facile d’y jouer ! The Last of Us Remastered (la version lissée pour la PS4, donc) est en effet disponible dans le PS Plus Collection. Ce catalogue est accessible pour tous les abonnés PS Plus qui disposent d’une PS5. Une bonne occasion de le (re)lancer avant l’arrivée du remake.

Si vous avez toujours une PS4, le jeu est disponible sur le PS Store.

Quels sont les autres projets liés à la saga The Last of Us ?

The Last of Us est une vraie saga que compte bien exploiter Naughty Dog. Pour le moment, il n’y a pas de Part III de prévue, mais d’autres projets aussi intéressants sont en chantier. Le premier est la série sur HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsay. Elle reprendra l’histoire du premier jeu (et donc de ce remake) et sera diffusée en 2023.

L’autre projet est un jeu 100% multijoueurs officialisé par Naughty Dog lors du Summer Game Fest. Il n’a pas encore de nom, mais on sait qu’il sera aussi important qu’un jeu solo et qu’il prendra place à San Francisco, une ville encore non explorée par la licence. Nous aurons plus d’infos en 2023.