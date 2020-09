Tesla déçoit les investisseurs et perd 10% en bourse après le Battery Day

Tesla a tenu ce mardi 22 septembre 2020 le Battery Day. Cet événement a été riche en annonces de la part du constructeur, et a notamment évoqué sa stratégie pour réduire le coût par kilowatts/heure des batteries. Seulement, il semble que les investisseurs n'aient pas été convaincus, puisque le constructeur californien a perdu 10% en bourse.

Comme chaque année, Tesla a tenu ce mardi 22 septembre 2020 son nouveau Battery Day, un événement dédié aux innovations du constructeur sur les batteries et les nouvelles technologies en cours de développement. En premier lieu, le PDG Elon Musk a expliqué être sur le point de passer un cap au niveau des batteries.

Tesla a présenté une nouvelle batterie 4680 (46 x 80 mm) bien plus imposante et dotée d'une capacité accrue. Leur conception est plus simple, et elles embarqueraient 5 fois plus d'énergie et 6 fois plus de puissance par rapport aux batteries actuelles. Ces diverses améliorations permettraient à Tesla de proposer une voiture électrique à moins de 25 000 $ d'ici trois ans.

Le constructeur californien a gardé le meilleur pour la fin : la Tesla Model S Plaid, la berline électrique ultime avec plus de 840 km d'autonomie et 1110 chevaux ! Ce monstre de puissance a évidemment été développé en partie pour battre la concurrence, à savoir la Lucid Air de Lucid Motors présentée le mois dernier.

Des investisseurs peu convaincus

Malgré toutes ces annonces prometteuses pour les affaires de Tesla, il semble bien que les investisseurs de l'entreprise n'aient pas été convaincus. En effet, le cours en bourse de Tesla a baissé de 10% ce mercredi 23 septembre 2020. Elon Musk a en effet tempéré l'enthousiasme autour de ses annonces, en précisant qu'elles seraient opérationnelles dans plusieurs années.

Ces dates éloignées, évoquées par le milliardaire, ont visiblement refroidi les investisseurs, puisque la capitalisation boursière de Tesla a chuté de 20 milliards de dollars en seulement deux heures après la clôture des marchés ce mardi 22 septembre. Le titre a ensuite reculé de 6,9% jusqu'à atteindre les 10%.

Selon de nombreux analystes, les investisseurs reprochent à Elon Musk de n'avoir fait aucune annonce concrète, tangible, sur le développement des batteries. En effet, ils attendaient que le milliardaire annonce le développement d'une batterie longue durée (10 ans ou plus). En outre, ils espéraient également que le patron dresse une feuille de route précise pour aboutir enfin à la réduction du prix des voitures électriques. Le PDG a failli à ces deux attentes.

