Bon plan à ne pas rater sur la tablette tactile Lenovo Tab M10+

Vous souhaitez acquérir une tablette sans casser votre tirelire ? Darty propose en ce moment une offre sur la tablette tactile Lenovo Tab M10+. Généralement vendue pour 199.99 €, elle voit son prix baisser de 21% pour s’afficher à 159,99 €.

Il faut vous rendre sur le site de Darty si vous souhaitez profiter de ce bon plan qui permet d’acquérir la tablette tactile Lenovo Tab M10+ dans sa variante 64 Go coloris gris. Cette dernière embarque le processeur Octo Core 2,3 Ghz MediaTek Helio P22T Tab couplé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire de stockage interne extensible via une carte micro SD.

Coté affichage, on retrouve un écran IPS de 10.3 pouces définition Full HD. C’est la version Wifi qui fait l’objet de ce bon plan. La Lenovo Tab M10+ est conçue dans un châssis métallique et son écran couvre 87% de la surface de cette dernière. Assez dotée niveau connectique, le terminal embarque un port USB Type-C et une sortie casque. Coté dimensions, elle mesure 15.33 x 24.42 x 0.8 cm et ne pèse que 460 grammes. La partie photo est assurée par un capteur principal arrière de 8 MP et d’un capteur selfie de 5 MP.

Enfin, le Bluetooth 5.0 ainsi que le Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac sont également de la partie. Le tout tourne sous Android 9 et intègre un mode enfant avec une interface adaptée aux enfants, du contenu et applications pré installées ludiques et pédagogiques dédiées aux enfants et paramétrable par les parents.

