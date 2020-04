La tablette Surface Go, avec son clavier Type Cover, sa souris Bluetooth et Office 365 à 650 €

Avec ce pack, proposĂ© par Darty Ă 649,99 € au lieu de 802,99 €, la Surface Go de Microsoft est livrĂ©e avec tous ce qu’il faut pour bien l’utiliser. Bon point, il s’agit de la version dotĂ©e de 8 Go de mĂ©moire et de 128 Go d’espace de stockage.

La Surface Go est la petite sœur de la Surface, la tablette haut de gamme de Microsoft. Plus abordable, elle reste néanmoins très intéressante puisque ses caractéristiques techniques sont appréciables. Ainsi, elle exploite un écran tactile de 10 pouces, qui affiche des images précises, grâce à une définition de 1 800 x 1 200 pixels (format 3:2).

Le poids de la tablette est de 522 grammes (sans le clavier / Ă©tui qui est fourni dans cette offre de Darty) et elle mesure 24,5 x 17,5 x 0,8 cm. Son pied peut pivoter selon diffĂ©rents angles, afin d’obtenir des angles d’affichage adaptĂ©s Ă divers types d’utilisation. Un port USB C, une prise casque et un lecteur de cartes mĂ©moire SD sont prĂ©sents, ainsi que deux capteurs photos, de 5 et 8 mĂ©gapixels, respectivement Ă l’avant et Ă l’arrière.

Parmi les composants internes figurent un processeur Intel Pentium Gold 4415Y, une puce graphique Intel HD Graphics 615, 8 Go de mĂ©moire et 128 Go d’espace de stockage. De plus, la tablette est compatible Bluetooth 4.1 et Wi-Fi ac. Enfin, l’autonomie (annoncĂ©e par Microsoft) de la batterie est de 9 heures en lecture vidĂ©o.

