Surface Go 2 : belle réduction d’Amazon sur la tablette 2-en-1 de Microsoft, profitez-en vite !

Voici un bon plan informatique ! Pour ceux et celles qui souhaitent prochainement acquérir la Surface Go 2, il faut savoir que la tablette 2-en-1 de Microsoft bénéficie d’une belle réduction de prix chez Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le kit clavier-souris Wireless Desktop 900, c’est au tour d’un autre produit de la marque Microsoft de bénéficier d’un prix réduit pendant une durée limitée.

Ainsi, jusqu’au dimanche 5 juillet 2020 inclus, l’excellente tablette Surface Go 2 est proposée sur la plateforme française du géant Amazon à partir de 409 euros. Trois modèles du PC hybride sont suggérés en fonction de la configuration souhaitée. Au vu du prix élevé de l’appareil, le site marchand permet de payer l’appareil en 4 fois sans frais.

Concernant la configuration minimale de la Microsoft Surface Go 2, le PC hybride embarque un processeur Intel Pentium Gold, une mémoire vive de 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go en eMMC ; le tout tournant sous Windows 10 Home S. On retrouve aussi un écran PixelSense de 10,5 pouces (avec une résolution 1920 x 1280 pixels) et une carte graphique Intel UHD 615. Côté connectique, l’appareil dispose du Bluetooth, d’un port USB-C, d’une prise casque 3,5 mm, d’un port Surface Connect, d’un port pour clavier Surface Type Cover et d’un lecteur de carte microSDXC compatible avec Surface Dial. La tablette a une autonomie de 10 heures, mesure 24,5 x 17,5 x 0,8 cm et pèse 540 grammes. Enfin, la Microsoft Surface Go 2 possède une garantie de 2 ans et est livrée gratuitement à domicile.